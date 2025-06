Ambulanze incendiate, sopralluogo in via Nazionale 

Indagini serrate dei carabinieri per far luce sull’incendio che alla mezzanotte di lunedì ha distrutto l’ambulanza della Lamarck assistance onlus parcheggiata in via Nazionale a Quartucciu. Accertamenti legati a doppio filo con quelli sul rogo che in via Raffa Garzia a Cagliari, alla stessa ora, ha ridotto in cenere un altro mezzo dell’associazione di soccorso che ha sede proprio a Quartucciu.

Diverse le persone interrogate dai militari del Nucleo operativo radiomobile coordinati dal luogotenente Vittorio Piras. Il riserbo è totale: i carabinieri non fanno trapelare nulla, di certo si sta lavorando con discrezione per chiarire la vicenda in tutti i particolari. Ad intervenire lunedì notte a Quartucciu sono stati i carabinieri di Sinnai: immediato è stato anche l’arrivo dei Vigili del fuoco, mentre alla stessa ora le fiamme avvolgevano un’altra ambulanza della Lamarck parcheggiata a Cagliari.

«Sembra che abbiano usato degli ordigni incendiari, entrambi nello stesso preciso orario», aveva spiegato il responsabile dell’associazione quartuccese, Marco Atzeni che aveva poi aggiunto di non avere sospetti: «Non abbiamo avuto mai problemi con nessuno». Ieri i militari hanno effettuato un nuovo sopralluogo in via Nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA