Ambulanze in corteo per la città 

Il suono delle sirene delle ambulanze questa volta non è quello dell’emergenza e del pericolo, ma quello della festa. Il corteo dei mezzi di soccorso con a bordo anche il vice parroco di Sant’Elena don Gianmarco Lorrai, ha salutato così il 25esimo anniversario dell’associazione Quartu Soccorso.

Un compleanno speciale che ieri mattina nemmeno la pioggia è riuscita a rovinare. Dopo l’incontro all’oratorio Ferrini in via Porcu i volontari si sono spostati nella chiesa di Sant’Agata dove don Gianmarco ha celebrato la messa. Tra i banchi anche il vice sindaco Tore Sanna che ha sottolineato «l’importanza dei volontari. Se non fosse per loro e per il loro lavoro le comunità tutte ne soffrirebbero. Il loro è un servizio non solo di quantità ma anche di qualità».

Dopo la messa spazio alla benedizione delle ambulanze parcheggiate davanti al parco Matteotti e al corteo dei mezzi per le vie della città.

L’associazione Quartu Soccorso era stata fondata da un gruppo di soci: Elisabetta Nieddu, Antonello Perra, Luciano Fois e Lorenzo Dalesio. Da allora ha svolto il suo servizio come 118, assistenza pazienti a domicilio, trasporti e protezione civile. Oggi i soci sono un centinaio con in testa la presidente Cenza Monni. Uno dei soci di più lungo corso è Tonio Corona che racconta: «Mi ricordo il mio primo intervento. Un codice rosso a casa di un’anziana donna che stava molto male. Oltre al dolore non dimenticherò mai quel senso di solitudine. Essere volontario è impegnativo, ci vuole preparazione e bisogna mettere a disposizione tutto il tempo libero».

