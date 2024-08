Ambulanze bloccate al pronto soccorso 

«Se dopo due ore non ci viene restituita la barella, veniamo obbligati a usare l’ambulanza di riserva: una follia che non possiamo accettare». Nel Sulcis Iglesiente sembrava che potessero venire individuate soluzioni condivise quando, una settimana fa, è esplosa la protesta delle associazioni di pronto soccorso che, per la carenza di barelle negli ospedali, sono costrette a restare sino a 12 ore nei presidi prima di poter riprendere il servizio.

Ma al peggio non c’è mai fine. «In una nota di servizio della centrale operativa – fa notare Pierpaolo Emmolo, presidente provinciale del Coordinamento soccorso – si scopre che è stato pianificato il sistema per lasciare le barelle a disposizione del presidio, a disposizione come letti per non lasciare barelle, quindi il problema non è stato risolto alla base». I sodalizi sono chiamati a utilizzare la loro secondo ambulanza. Facile, ma solo sulla carta: «Ci dicono che dobbiamo lasciare la barelle se entro due ore non ci viene ridata, e mettere a disposizione gratis il secondo mezzo, ma sfugge che quest’ultimo deve essere utilizzato se si guasta il primo o per gravi calamità e incidenti e in questi casi non c’è nemmeno bisogno di chiederci questa disponibilità che per deontologia professionale è automatica». La norma è contenuta nella convenzione che ha valore regionale, ma in maniera più stringente per quegli ospedali, come il Sirai, che da settimane vivono momenti di crisi per la carenza di lettighe. «Sinora – conclude Emmolo – dirigente anche del Soccorso Iglesias - siamo stati molto accomodanti durante il periodo Covid ma ora si esagera: con i nostri legali prenderemo le contromisure». Come moto di protesta, le contromisure le prendono già le associazioni: «L’ambulanza non è dell’ospedale, siamo soccorritori del territorio, non del Sirai o di qualsiasi altro presidio – afferma Francesco Murroni, Asvoc Carbonia – e poi alle condizioni attuali non cambierebbe nulla: resterebbe fermo anche il secondo mezzo con attese di ore». In alcuni casi col paziente a bordo, come accaduto di recente a una pensionata di Iglesias, Enrica Deriu: vero è che non era codice rosso, ma in un momento in cui il Pronto soccorso era oberato, la visita è avvenuta all’interno dell’ambulanza. Pochi giorni fa la Asl 7 aveva fatto notare che, con l’afflusso raddoppiato, fosse difficile accogliere tutti all’interno del presidio.

