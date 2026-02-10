Ambulanza dedicata al volontario scomparso 

Grande emozione, domenica mattina nella chiesa di Rio Murtas, frazione di Narcao, dove tante persone hanno voluto rendere omaggio al volontario Marco Marceddu a un anno dalla sua scomparsa.

L'uomo era da tanti anni impegnato nel volontariato: dopo le nozze aveva iniziato a prestare servizio nel 118 a Narcao, dove risiedeva con la moglie e il figlio. Ma ieri, oltre ai suo parenti, c’era la gente comune per ricordarlo e non sono voluti mancare tutti i volontari del soccorso dell'associazione “Volontari soccorso Narcao” dove Marco prestava servizio. Presenti diversi sindaci del territorio che ne hanno lodato le doti umane di questo volontario scomparso prematuramente. La funzione religiosa è stata celebrata da don Diego Cerniglia che ha poi benedetto l'ambulanza dedicata a Marco, alla presenza della madre Delia e della sorella Daniela (l’altra sorella Roberta) purtroppo è dovuta ripartire per motivi di lavoro. La nuova ambulanza è stata destinata a coprire il territorio di Santadi, ovvero il Comune dove Marco è deceduto mentre prestava soccorso a una persona. A Santadi, a breve aprirà la nuova sede dell'associazione: nell’ambulanza è stata inserita una dedica: “Sempre con noi in memoria di Marco». In occasione del compleanno di Marco, ad agosto, la mamma e le sorelle ed avevano donato una targa ricordo ai volontari.

