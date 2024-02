Ambulanza danneggia la passerella di legno, tornano le transenne in piazza Garibaldi 

La scorsa estate, dopo oltre un anno di attesa, la passerella di legno in piazza Garibaldi era stata ripristinata. Ora però l’area è di nuovo delimitata dalle transenne: alcune assi infatti si sono rotte.

L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda spiega: «La passerella è stata danneggiata da un’ambulanza che, nonostante sia stato istituito il divieto di transito ai veicoli, è entrata nella piazza passando sulle assi». Deidda ricorda che la volta scorsa a danneggiare la passerella, ovviamente involontariamente, fu un mezzo dei vigili del fuoco, che comunque risarcì il danno. «Abbiamo fatto denuncia all’assicurazione dell’ambulanza e stiamo aspettando la loro perizia, poi provvederemo alla sostituzione».

Gli abitanti della zona e i frequentatori della piazza si chiedono chiede se anche stavolta ci vorrà tanto tempo prima che vengano ripristinate le assi e riaperta l’area. Ma non solo. Il quesito è anche un altro: «Perché non mettere un presidio della polizia municipale per prevenire il passaggio dei veicoli? Si eviterebbero questi spiacevoli episodi e la piazza sarebbe sempre fruibile appieno», chiede Simone Demontis, un residente di Villanova.

