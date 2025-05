Ambulanza bloccata sulla strada del parco 

Adesso sono stanchi. Operai e titolari delle imprese che ogni giorno devono attraversare la strada comunale Molentargius, sono costretti a fare i conti con buche e dislivelli che stanno trasformando il loro viaggio in un incubo. Da via Della Musica fino al depuratore di Abbanoa è un percorso di guerra, così che quasi tutti hanno rotto i mezzi e riportato danni ingenti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è di qualche settimana fa: un autista si è sentito male e l’ambulanza non è riuscita ad arrivare per colpa dei fossi. Così a salvarlo è stato un collega.

La denuncia

Ma adesso la pazienza è finita. Le ditte hanno deciso di denunciare la questione con la speranza che qualcosa si possa risolvere. Anche perché il percorso è obbligato e altra scelta non c’è: caricano i reflui dai privati con gli autospurgo e poi li convogliano al depuratore.A firmare la lettera sono tutti gli interessati: Salvatore Sirigu della ditta autospurgo Sirigu, Pierpalo e Andrea Auriemma della Multisevice e ancora soci e titolari dell’Acciona Acqua società che gestisce l’impianto di depurazione dei liquami di Cagliari, Quartu, Selargius, Quartucciu, Monserrato e gli autisti del settore Riccardo Solinas, Cesare Manconi, Andrea Dessì.

«Il tratto di strada che porta al depuratore versa in condizioni pessime» denunciano, «per percorre appena due chilometri ci vogliono 20 minuti, cercando di passare tra le buche, creando disagi e ritardi nel lavoro». Inoltre, «ben più gravi sono i danni agli autocarri dovuti alle sollecitazioni dei fossi, o forse voragini sarebbe il termine più giusto e stiamo parlando di danni ingenti a mezzi pesanti importanti».Una situazione che va avanti da tempo e basta farsi un giro sul posto per rendersi conto cdei disagi. L’autospurgo incede a fatica tra i fossi, in quella che è una delle porte di accesso del parco, che non può forse essere asfaltata ma che non è nemmeno messa in grado di essere percorribile. «In queste condizioni diventa impossibile rispettare gli appuntamenti con i clienti» proseguono gli autisti, «tutte le aziende lamentano costantemente rotture agli impianti di sospensione dei mezzi non certo paragonabili a quelli di un’ utilitaria dal punto di vista economico».

Soccorsi bloccati

Ed è proprio la società che gestisce il depuratore, Acciona Acqua, a raccontare come «qualche tempo fa è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per un dipendente con patologie cardiache. Il mezzo però non è riuscito ad arrivare sul posto per via delle condizioni della strada. Solo il pronto intervento di un collega che con la sua auto è andato incontro all’ambulanza ha evitato il peggio. Per quando ancora dovremmo andare avanti con questa situazione?».

Il problema riguarda anche via Don Giordi dove i residenti anche di recente hanno denunciato le difficoltà a raggiungere le loro case per via delle buche che feriscono la strada sterrata, che non si può asfaltare perché all’interno di un’area naturalistica.

