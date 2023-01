Ambulanza bloccata dai rami 

«Se il malessere fosse stato quello ipotizzato dal mio medico, forse ora non sarei qui a raccontare l’incidente. Queste cose in un paese civile non dovrebbero succedere», Giovanmaria Maliverni, 80 anni, racconta quanto accaduto nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, località sulla Costa Verde, dove la corsa dell’ambulanza a sirene spiegate che viaggiava per per raggiungere la sua abitazione, in vico Vespucci, è stata interrotta da grossi rami di alberi che sporgevano sulla strada. «Un incubo: sulla barella portata a mano dai volontari, essendo la strada sconnessa e dunque proibitiva per le ruote», aggiunge l’anziano paziente.

Il soccorso

Nel primo pomeriggio di sabato, Maliverni si è sentito male e ha avvertito il medico di famiglia di Arbus. Data la distanza di circa 45 chilometri dal villaggio e la descrizione dei sintomi che non escludevano pericolo di vita, il dottore ha consigliato subito di chiamare un’ambulanza per il trasporto in ospedale. Tempestivo l’intervento del 118 a sirene spiegate fino a una trentina di metri dalla casa, quando il mezzo si è bloccato sotto il peso dei folti rami, sporgenti sul vico stretto. I volontari sono scesi dal mezzo e hanno proseguito a piedi. Adagiato l’uomo sulla barella, altra sgradita sorpresa, la strada sconnessa ha impedito alle rotelle di muoversi, tant’è che gli operatori sanitari l’hanno trasportata a mano.

Il racconto

«Confesso - dice Malinverni - che ho pensato fosse giunta la fine dei miei giorni. Arrivato all’ospedale di San Gavino, dove sono stato ricoverato, i primi accertamenti hanno escluso episodi gravi. Sembra che il peggio sia passato, ma non finito. Resta pure la rabbia per l’indifferenza delle istituzioni di fronte a episodi che col buon senso si potrebbero evitare. In questi mesi ho segnalato due volte per iscritto all’smministrazione comunale di Arbus e ai vigili urbani l’impossibilità di passare in vico Vespucci per via della foresta che si è impossessata della strada. Ho subito anche dei danni alla macchina. Il silenzio è stato la sola risposta».