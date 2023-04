Ambulanti pronti a scendere in piazza 

Se l'incontro con l'amministrazione comunale di Olbia, previsto per martedì prossimo, non avrà gli esiti sperati, i commercianti ambulanti che operano nel mercato di San Pantaleo scenderanno in piazza. Oggetto del contendere, il piano di sicurezza predisposto dal Comune per consentire il regolare svolgimento delle attività nell'area mercatale, da applicare obbligatoriamente ma con gli oneri a carico dei titolari delle concessioni dei parcheggi. Una condizione su cui gli ambulanti non intendono scendere a patti e alla quale si opporranno, anche, in sede di confronto con gli amministratori. «Il nostro unico compito è pagare il suolo pubblico, il pagamento degli oneri per l'applicazione del piano di sicurezza, di circa quarantamila euro mensili, deve essere a carico del Comune», dice il presidente regionale di Ana Ugl, Pietro Giordo.

Se l’amministrazione farà orecchie da mercante, gli ambulanti hanno già avvertito la prefettura: manifesteranno davanti al municipio, il 4 maggio, giorno di inaugurazione del mercato estivo della frazione olbiese, dopo l'approvazione, in Consiglio comunale, di una nuova planimetria che riduce gli stalli da ottantadue a cinquantasette. La protesta, scrivono nella mail inviata alla prefetta di Sassari, Paola Dessì, «è per evidenziare all'opinione pubblica tutti gli abusi che questa amministrazione sta perpetrando ai danni della categoria, dal mancato rinnovo delle concessioni, con conseguente licenziamento di circa trenta famiglie, all’obbligo del pagamento degli oneri per l'applicazione del piano di sicurezza, inventato dal Comune senza che nessuna legge nazionale lo imponga».

RIPRODUZIONE RISERVATA