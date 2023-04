Ambulanti, nuovi controlli e sanzioni «Così ci costringete a delinquere»  

Tra gli ambulanti il clima è teso, poco dopo gli agenti della municipale arriva anche Mauro Zedda, presidente di Ambulantando e uno dei rappresentanti indicato dagli stessi ambulanti a dialogare con il Comune. Mentre i tecnici del Comune prendono le misure della concessione, si controllano le carte, si cercano i riferimenti che “scagionano” gli ambulanti. Il caso del giorno è legato a chi ha effettuato un subentro nella concessione, che ancora non ha concluso l’iter. «Quando era stata fatta la richiesta», spiega il presidente di Ambulantando Mauro Zedda, «è stato detto che tutto sarebbe stato messo in ordine con lo spostamento dei camion bar nella via qui a fianco. Stavano aspettando questo per completare la procedura amministrativa del subingresso. Un pasticcio burocratico, ma le conseguenze le subisce sempre il più piccolo. I nostri colleghi rischiano di ritrovarsi in mezzo alla strada senza nessuna colpa».

I controlli scattano per tutti e gli otto camion bar che animano il piazzale del Cavalluccio Marino, le sanzioni “solo” per quattro. A essere colpita è anche la storica paninoteca “Baffo”: «Ho preso una sanzione», un centinaio di euro, per il momento, «perché ho sforato di 6 metri quadri, era di 26 quella rilasciata dal Comune ma sono arrivata a 32. Vuole sapere il motivo?», dice Margherita Pani, una delle titolari. «Ho sistemato i mastelli per la raccolta differenziata, ma se non possiamo tenerli neanche dietro dove dobbiamo metterli? Adesso chiederemo all’amministrazione di indicarci una soluzione», dice.

Neanche il tempo di finire il panino, un ragazzo si allontana ancora con il boccone tra i denti alla vista degli agenti della polizia municipale. Il blitz del nucleo di polizia amministrativa e commerciale della municipale comincia dopo le 11. Armati di metri, gessetti e verbali, controllano tutte le occupazioni di suolo pubblico e le concessioni dei camion bar (una decina) e, alla fine, elevano sanzioni (di poche centinaia di euro) e mettono i sigilli a due paninoteche (risultate senza titolo). Dopo l’incontro a Palazzo Bacaredda di mercoledì con i rappresentanti degli ambulanti, i controlli dell’amministrazione dunque vanno avanti e, insieme, anche le sanzioni. «I controlli continueranno intensificandosi sul litorale, che con l’arrivo della bella stagione viene presa d’assalto da molti itineranti spesso senza alcun titolo a esercitare l’attività», si legge in una nota della Polizia municipale.

Al Poetto

I controlli scattano per tutti e gli otto camion bar che animano il piazzale del Cavalluccio Marino, le sanzioni “solo” per quattro. A essere colpita è anche la storica paninoteca “Baffo”: «Ho preso una sanzione», un centinaio di euro, per il momento, «perché ho sforato di 6 metri quadri, era di 26 quella rilasciata dal Comune ma sono arrivata a 32. Vuole sapere il motivo?», dice Margherita Pani, una delle titolari. «Ho sistemato i mastelli per la raccolta differenziata, ma se non possiamo tenerli neanche dietro dove dobbiamo metterli? Adesso chiederemo all’amministrazione di indicarci una soluzione», dice.

Le storie

Tra gli ambulanti il clima è teso, poco dopo gli agenti della municipale arriva anche Mauro Zedda, presidente di Ambulantando e uno dei rappresentanti indicato dagli stessi ambulanti a dialogare con il Comune. Mentre i tecnici del Comune prendono le misure della concessione, si controllano le carte, si cercano i riferimenti che “scagionano” gli ambulanti. Il caso del giorno è legato a chi ha effettuato un subentro nella concessione, che ancora non ha concluso l’iter. «Quando era stata fatta la richiesta», spiega il presidente di Ambulantando Mauro Zedda, «è stato detto che tutto sarebbe stato messo in ordine con lo spostamento dei camion bar nella via qui a fianco. Stavano aspettando questo per completare la procedura amministrativa del subingresso. Un pasticcio burocratico, ma le conseguenze le subisce sempre il più piccolo. I nostri colleghi rischiano di ritrovarsi in mezzo alla strada senza nessuna colpa».

Massimo Perra è ufficialmente tra questi già prima delle 10 quando l’ufficio delle Attività Produttive gli comunica la revoca della concessione (allo stadio). La sua colpa? «Devo pagare delle multe prese per divieto di sosta e per questo avevo un piano di rientro. Purtroppo ho avuto dei problemi, molti problemi», sottolinea, «e ho accumulato otto rate non pagate». Il regolamento del Comune è chiaro: si chiude un occhio fino a 8 “debiti”, non oltre. «Ma io ho chiesto subito di poter pagare almeno due rate per rientrare nel limite e continuare a mantenere la concessione, ma questa possibilità mi è stata negata. Cosa devo fare? Senza considerare che trovo ingiusto essere penalizzato per debiti personali, che nulla a che fare con l’attività. Noi siamo disperati, così “ammazzano” me e la mia famiglia», dice.

Il Comune

La strategia del Comune, da quando è cominciata la “vertenza” ambulanti, punta a far rispettare le regole. «L’attività dei controlli al Poetto rientra, sicuramente, tra quelle pianificate per contrastare comportamenti illeciti e abusi e non è conseguenza, nonostante le accuse di favoritismi e disparità di trattamento rivolte all’amministrazione da parte di alcuni manifestanti con annesse minacce di esposti e accessi agli atti, dell’incontro tenutosi mercoledì», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «In quell’incontro si è ribadita la necessità di rispettare tutti le stesse regole, riconoscendo in questo principio la base per la pacifica convivenza e il corretto svolgimento delle attività economiche. L’aver ribadito, da parte di alcuni ambulanti, lo stato di non regolarità di diversi operatori in diverse zone della città ha consentito all’amministrazione una più precisa attività di controllo e verifica e per questo l’amministrazione ringrazia per la preziosa collaborazione». Le distanze tra amministrazione e ambulanti restano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata