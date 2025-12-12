Ambulanti in crisi, il nuovo mercato non piace 

C’è silenzio e molta calma tra le bancarelle del mercato di Sestu nel piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70, e non è un buon segnale. Molti operatori lamentano un calo delle vendite, e così scatta il dibattito: colpa della crisi generalizzata, o colpa del recente cambio di sede da via Piave?

La polemica

«Certamente era meglio prima», racconta Stefano Ghiani, «qui si vende poco. Via Piave era più centrale, e i clienti sono soprattutto anziani». Alla sua bancarella di tappetini e articoli per la casa c’è Abdullah Lamlih: «Sono in Italia da quarant’anni, e mi trovo benissimo. Certo, le cose sono cambiate rispetto ad una volta. La gente non compra più, o preferisce andare da altre parti, nei centri commerciali». Con le sue bancarelle e ogni genere di articolo il mercato di Sestu ha conosciuto tante sedi: si è passati da via Roma, a via Piave, fino alla sede attuale. Nella nuova non convince la salita che bisogna percorrere per raggiungerla, poco agevole soprattutto per i clienti di una certa età. Mentre piace il grande parcheggio e la presenza di bagni, gli spazi grandi e i grandi contenitori dove differenziare i rifiuti.

Affari in calo

«Le sedi le ho viste tutte», continua Efisio Loi, «il mercato dovrebbe stare in centro, qui stiamo in periferia». Poi ammette: «Mercoledì ero a Pula, lì non va molto meglio. Amo questo mestiere, ma è diventato sempre più difficile, e alla mia età non è facile cambiare». Eppure la varietà nel mercato resta tanta: molti commercianti diversi, tra gli articoli per la casa, i vestiti, «rigorosamente firmati», precisa Stefano Ghiani, e ancora, naturalmente, gli alimentari, con pesce, frutta, verdura: «I giovani non vogliono più andare al mercato, li capisco, hanno da fare con il lavoro. Ma qui si trova tutta la miglior qualità», invita Loredana Pili, «noi che trattiamo frutta e verdura lavoriamo meglio ma anche da noi i clienti sono diminuiti».

L’analisi

Marco Medda dalla sua bancarella di scarpe e da presidente della Confesercenti traccia un quadro più vasto della situazione: «C’è un calo generalizzato, lo dico da mesi anche se i miei colleghi non sono d’accordo. Una parte della clientela qui a Sestu ha una certa età e non si sposta volentieri dal centro. Si può recuperare facendoci conoscere, attirando gente da questo quartiere. Ma non ci sono soluzioni facili». Qualcuno parla di introdurre un minibus navetta che parta dal centro fin qui, e molti commercianti restano nostalgici di via Piave. E i clienti? «Io continuo a venire perché sono affezionata, solo che adesso prendo la macchina», chiosa Sonia Cossu.

