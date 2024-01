Ambulanti, il Colle bacchetta il Governo 

Sergio Mattarella ha promulgato il disegno di legge Concorrenza perché indispensabile al percorso del Pnrr, ma lo ha fatto di malavoglia, essendo a suo avviso palesemente in contrasto con le norme europee. Si tratta, in sostanza, di un provvedimento annuale dedicato ai cosiddetti “ambulanti”, che ricorda molto quello dello scorso febbraio sui balneari per il quale il presidente della Repubblica decise di intervenire allo stesso modo, cioè firmando ma accompagnando il via libera con una lettera di richiamo indirizzata a Governo e Parlamento.

Il comunicato

In un lungo e articolato comunicato il Quirinale ha fatto sapere all’Esecutivo - e ai presidenti di Camera e Senato - come nel testo del ddl concorrenza siano evidenti «profili di contrasto con il diritto europeo» ragione per la quale il capo dello Stato ritiene siano «indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento».

Il provvedimento approvato è dedicato alla concorrenza nel settore degli ambulanti ma è lo stesso Quirinale a ricordare come le osservazioni siano «molto simili» a quelle espresse al governo rispetto ai balneari, settore peraltro per il quale i rilievi europei e del Colle non sono stati ancora soddisfatti a distanza di quasi un anno. La sostanza dei rilievi presidenziali si concentra ancora una volta sul deficit di concorrenza e l'uso spregiudicato delle proroghe che sta provocando libere interpretazioni a livello locale.

Le reazioni

Il tema è particolarmente caro al centrodestra che storicamente ha difeso le due categorie, come conferma la rapidissima presa di posizione della Lega di Matteo Salvini che, criticando velatamente la lettera del Quirinale, assicura: siamo «impegnati per garantire diritti e futuro alle migliaia di lavoratori e imprenditori del commercio ambulante e del settore balneare. Non ci arrendiamo a chi, nel nome dell'Europa, ha provato a svendere lavoro e sacrifici di migliaia di italiani».

Più forti invece le reazioni di alcune associazioni dei balneari: «Sorprende davvero che il Quirinale, con tutti i problemi che attanagliano il Paese, e le vicinissime aree oggetto di pericolosi conflitti, trovi il tempo per porre la sua attenzione sulla questione delle concessioni, questa volta del commercio ambulante dopo che l’anno scorso già intervenne per le concessioni balneari con affermazioni prive di fondamento, dimostrate poche settimane fa dalla sentenza di Cassazione a sezioni unite», scrive Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Confindustria.

RIPRODUZIONE RISERVATA