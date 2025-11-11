VaiOnline
Sant’Elia.
11 novembre 2025 alle 01:38

Ambulanti davanti allo stadio 

Riaperti i termini per l’assegnazione di quattro posteggi per il commercio ambulante nell’area esterna allo stadio “Unipol Domus” in occasione del campionato di calcio di Serie A, ma anche delle partite extra programmate sino all’inizio della stagione calcistica 2026-2027.

Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente in modalità online, tramite la piattaforma del Comune “Servizi digitali per cittadini e imprese”, sezione “Attività produttive, commercio e turismo”. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 novembre. L’avviso, pubblicato dal Servizio Suape, Mercati, Attività produttive, per la disponibilità attuale dei 4 posteggi, riapre dunque i termini di presentazione delle domande, mantenendo invariata la possibilità di assegnazione in base all’ordine cronologico di presentazione, dopo la verifica dei requisiti richiesti e dell’assenza di motivi ostativi al rilascio dell’assegnazione.

