Ambulanti abusivi, via ai controlli 

Giro di vite contro l’abusivismo. Con l’inizio dell’anno nuovo, la Polizia locale ha dato il via a una serie di controlli - che con modalità così estese non si facevano da anni – sul commercio ambulante, sia nelle strade cittadine, sia all’interno del mercatino rionale del mercoledì in via Della Musica.

Tolleranza zero

Lo scopo è riportare l’ordine e far sì che tutti rispettino le regole. Chi continuerà a vendere frutta e verdura senza avere le licenze o senza essere titolare del suolo pubblico, incapperà nelle multe, e nei casi più gravi, potrebbe scattare il sequestro della merce.

I primi controlli sono già iniziati ad esempio in via Fiume dove si concentra da tempo la presenza di alcuni ambulanti e lungo via Leonardo Da Vinci. In piazza IV Novembre invece, un tempo regno del commercio abusivo, la situazione è stata risolta con la realizzazione delle isole spartitraffico che hanno di fatto impedito la sistemazione delle bancarelle.I controlli riguarderanno non soltanto chi vede frutta e verdura ma anche altri generi alimentari come il pesce e così via.

Gli esercenti

Sotto stretto controllo sarà ovviamente anche il mercatino rionale di via Della Musica. «Il 31 dicembre sono scadute tutte le concessioni», spiega il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda. «Per ora è stata fatta una proroga di tre mesi, nel frattempo il Comune dovrà fare un bando per riassegnare i posti». In questo arco di tempo «bisognerà verificare chi è in regola, chi è nuovo e chi è diventato abusivo». Allo stato attuale, «ci sono 30-40 posti che si sono liberati ma non si nota perché c’è o chi si allarga o chi ne prende possesso senza averne diritto. Non solo: nel mercato ci segnalano anche grandi quantità di prodotti contraffatti. Ben vengano quindi i controlli sempre più serrati da parte dei vigili per ripristinare l’ordine».

Al mercato

Ordine che più volte era stato auspicato anche dai titolari dei box del mercato civico in piazza Dessì che avevano evidenziato la presenza di abusivi nel centro storico.«È giusto che tutti debbano lavorare per poter sopravvivere» dice la presidente del consorzio Sa perda Mulla Ilva Loche, «ma chi lavora deve rispettare le regole, perché chi non lo fa nuoce a chi lo fa e paga le tasse. Se tutti si mettessero in regola le tasse sarebbero divise tra tutti e quindi sarebbero meno pesanti. A Quartu c’è molto abusivismo e purtroppo si vede».

Gli operatori

Soddisfatta dei nuovi controlli anche Katia Serra, titolare di un box di frutta e verdura all’interno del mercato civico che rileva: «Finalmente dopo tanto tempo si è mosso qualcosa» sono le sue parole. «Mi sembra giusto che chi è senza autorizzazione alla vendita, casse fiscali e suolo pubblico, se vuole lavorare debba regolarizzarsi e pagare le tasse come chi lavora nei mercati, nei negozi e così via. Perciò è giusto che i vigili o chi di dovere, non siano clementi nei confronti di chi non ha intenzione di pagare i tributi come tutti gli altri e mettersi in regola».

RIPRODUZIONE RISERVATA