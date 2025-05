Ambulante abusivo, scatta il sequestro 

Quando i militari della Guardia Costiera e gli agenti della Polizia locale ieri mattina si sono presentati nei parcheggi delle case parcheggio all’angolo tra via Timavo e via Is Mirrionis, chi si trovava in un furgone non ha gradito l’ispezione sui prodotti in vendita e sulle sue autorizzazioni. La reazione un po’ animata e il rischio che potesse intervenire anche qualche inquilino ha spinto a chiedere dei rinforzi: così nella zona sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. La situazione è tornata alla normalità e alla fine dell’ispezione sono scattati il sequestro dei prodotti ittici in vendita e anche quello amministrativo del furgone. L’ambulante, secondo quanto ricostruito dai militari della Guardia Costiera, non aveva alcuna documentazione per poter commercializzare i prodotti.

L’operazione

Il blitz è scattato ieri mattina. Il personale della polizia amministrativa della Guardia Costiera e gli agenti della Polizia Locale sono arrivati nel piazzale delle case parcheggio per un controllo su un furgone parcheggiato all’interno del cortile delle palazzine popolari: qui, come emerso dalle segnalazioni e da una serie di appostamenti, venivano venduti prodotti ittici, con tanto di cartello che pubblicizzava il commercio della polpa di ricci. Per proseguire in sicurezza con le verifiche, visto il comportamento iniziale poco collaborativo, sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri di Sant’Avendrace e delle volanti.

Nessuna tracciabilità

La verifica è così proseguita senza intoppi, attirando ovviamente la curiosità di chi passava in via Is Mirrionis. Alla fine il personale della Guardia Costiera ha ritrovato, e sequestrato, 60 chili di cozze e di ostriche: secondo le accuse non avevano alcun elemento che ne attestasse la provenienza. Per questo motivo è scattata una sanzione da 1.500 euro. Non solo. L’attività di vendita, come ricostruito dai militari della Capitaneria e dagli agenti della Municipale, veniva svolta dall’ambulante senza alcun titolo: da qui un secondo verbale da 5.000 euro. Il furgone infine non aveva, sempre secondo le accuse fatte al termine degli accertamenti, copertura assicurativa ed è scattato il sequestro amministrativo. Le attività di verifica, per contrastare il commercio irregolare – in particolare dei prodotti ittici – proseguiranno anche nelle prossime settimane in tutta la città. (m. v.)

