Ambra Angiolini, i sogni e la scena «La Sardegna è l’altra parte di me» 

Non ha certo bisogno di presentazioni Ambra Angiolini, poliedrica attrice, conduttrice, cantante, che debutta alla regia con “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni, in scena venerdì alle 21.30 a Lo Quarter di Alghero e sabato alle 20.30 nell’area archeologica di Nora, per La Notte dei Poeti. Un lavoro che intreccia teatro, musica e visione, trasformando la fragilità della protagonista in un rito collettivo. Per lei un’occasione per tornare in uno dei luoghi che chiama casa.

«La Sardegna è l'altra parte di me, che si è evoluta dentro di me e che è stata quel sogno che non sapevo di sognare: i miei figli, Francesco e tutta la sua famiglia che vive tra Cagliari e Sassari, il suo papà Salvatorico, anche detto Furiccu, che era di Tula ma viveva ad Alghero. Non potrò mai dimenticare quando mi è venuto a prendere all’aeroporto e mi ha portato dalle zie e dai cugini, una tavolata di 40 persone. Io ero incinta di quattro mesi e avevo una nausea folle ma lui mi portava a raccogliere il finocchietto selvatico, che mi guariva da qualsiasi effetto collaterale della gravidanza e mi faceva respirare. Da quel momento, la Sardegna è diventata il posto dove per 14 anni siamo tornati per crescere i nostri figli: per me è casa come Brescia e Roma».

Nella sua carriera ha attraversato e ancora attraversa diversi linguaggi espressivi. Cosa le offre di diverso il teatro rispetto a tutte le altre forme che continua ad abitare?

«La libertà. È il posto più libero che io conosca, dove si dipende dagli altri ma si dipende tanto anche da sé stessi; è un discorso di libertà espressiva, creativa, di scelta dei personaggi, dei testi. Se ho voglia di dire proprio “quella cosa lì”, credo che ci sia più di possibilità di farlo».

A proposito della scelta, sembra che lei abbia una particolare attrazione per figure attraversate da contraddizioni, inquietudini, fratture. Che cosa la guida nella scelta di un personaggio?

«Benni lo conoscevo perché è sempre stato tra quelle letture che mi hanno aiutata a rafforzare delle convinzioni o ne hanno erudite altre che erano un po’ “primitive”. Quando Giorgio Gallione mi ha consegnato questa donna, W, non l'avevo pensata io, cioè il personaggio non l'avevo centrato io, eppure ho capito che mi riguardava. Poi mi è sempre sembrato naturale portare davanti a tutti, condividere quel bisogno che ho sentito e quel senso di appagamento che ho provato nel dire quelle parole, nel mettere in scena quei corpi. Sono donne o personaggi che, in qualche modo, hanno risolto un piccolo enigma anche nella mia esistenza».

Questo spettacolo segna il suo debutto alla regia.

«È stato un salto quasi naturale: avevo un’idea e volevo realizzarla, volevo approfondirlo questo testo che secondo me poteva essere guardato da dentro e non solo da fuori, come il testo fa già benissimo di suo. Giorgio ha messo in scena un testo che lavora da Dio, io ho cercato di metterne uno che lavorava con l’interno in un modo che non si era ancora visto; poi, meglio o peggio non lo so, ma questa era l’intenzione».

W, la protagonista, si muove in un paesaggio di macerie materiali ed emotive, in una condizione quasi post-apocalittica. Quanto c'è del nostro presente e quanto appartiene a una dimensione più allegorica?

«Io mi sono immaginata davvero un mondo dove siamo tutti a chiederci “ma dove sono finiti i polmoni, che non si respira? Dov’è sparito il mio cuore? Dove si è impigliato il mio cervello? E chi li raccatta?”, nonostante le sciabolate che ci arrivano dalla cronaca, dalla politica. Ho messo sul palco la condizione nella quale chi è rimasto umano si trova a vivere; poi che sia disegnata per il teatro è un dettaglio, ma se chiudiamo gli occhi siamo tutti un po’ messi così, almeno quelli che hanno scelto di continuare a sentire tutto, anche il dolore».

L’11 luglio lo spettacolo sarà nell'area archeologica di Nora, che già 2000 anni fa accoglieva quello che possiamo definire un rito laico, quello di partecipare al teatro.

«Per esserci abbiamo dovuto rinunciare a molte cose che non potevano essere montate, ma certi luoghi vanno affrontati perché sono talmente belli e unici che sarebbe sciocco non farlo. Però sarà uno spettacolo unico, che non porterò in giro nello stesso modo; è una scoperta che faremo tutti insieme. Io chiuderò gli occhi, anzi, no, non li chiuderò, mi godrò tutta quella bellezza».

Mentre il giorno prima, ad Alghero…

«Ad Alghero verranno i parenti sardi. Io sono molto più terrena di quel che sembra, e orgogliosamente legata alle mie origini, che non sono date solo dal posto in cui nasci, ma anche da quello che ti fa crescere, che ti dà il senso dello spazio che occupi».

Ne “La tempesta” Shakespeare scrive che “siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”. Uno dei suoi prossimi sogni?

«In realtà li sto già abitando più o meno tutti. Da piccola sognavo di crescere dei bambini e fare l'ostetrica; non è andata proprio così, evidentemente, ma ho mantenuto quella passione per la scoperta, per la sorpresa. Io i miei sogni non li conosco, li scopro, e sono la cosa più incredibile pure per me, perché mi sorprendo ad aver sognato una cosa che non sapevo di sognare».

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