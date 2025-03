Ambra Angiolini è Oliva Denaro 

Una storia di violenza e di riscatto, di ribellione e di rinascita per Ambra Angiolini, protagonista di “Oliva Denaro”, dall'omonimo romanzo di Viola Ardone ispirato alla vicenda di Franca Viola, la giovane donna che rifiutando il matrimonio riparatore e denunciando il colpevole nell'Italia degli Anni Sessanta infrange le regole della civiltà patriarcale, contribuendo all'emancipazione femminile e all'evoluzione della società. Un emozionante monologo per un'intensa prova d'attrice su un tema delicato e complesso e purtroppo di scottante attualità tra le cronache quotidiane di abusi e femminicidi: un’adolescente si trasforma in una moderna eroina rivendicando il proprio diritto di scegliere, nella pièce in cartellone oggi alle 16.30 e alle 20.30; domani alle 19.30; dopodomani alle 19 al Massimo di Cagliari sotto le insegne del Cedac.