Ambra Angiolini è Oliva Denaro A teatro «storia di una donna libera» 

“Oliva Denaro” è stato il secondo successo editoriale per Einaudi della scrittrice napoletana Viola Ardone che arrivava dopo il travolgente trionfo del romanzo d’esordio “Il treno dei bambini” (era il 2019) diventato lo scorso anno un convincente film marchiato Netflix per la regia di Cristina Comencini. Ora la storia di Oliva, interpretata da Ambra Angiolini, approda a teatro in Sardegna a partire da domani sotto le insegne del Cedac. Prima tappa (20.30) al Teatro Comunale di Sassari, poi da mercoledì fino a domenica 9 marzo sarà il Teatro Massimo di Cagliari a ospitare la pièce.

L’autrice

«La storia di Oliva Denaro, ambientata negli anni Sessanta – si ispira a quella vera di Franca Viola. Rapita e violentata, denuncia il colpevole e si rifiuta di aderire a un matrimonio riparatore», ha spiegato Viola Ardone ai microni di Radiolina durante il programma “Caffè Corretto”. Una vicenda che fece molto clamore e contribuì cambiare l’Italia di quegli anni e che, così ben narrata da Ardone, non poteva che essere trasportata in ambiti narrativi. «Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce», disse all’epoca dei fatti (aveva 17anni) Franca.

Il regista

Sono chiare a questo proposito le parole del regista Giorgio Gallione che insieme ad Ambra Angiolini ha scritto la drammaturgia dell’opera teatrale: «“Olivia Denaro” è un romanzo di formazione che trasuda teatro. Una storia di coraggio, emancipazione e coscienza di sé. Una scrittura evocativa e profonda dove la voce della protagonista, delicata e rabbiosa, riesce ad essere contemporaneamente racconto personale e collettivo. Una storia al femminile singolare che si trasforma progressivamente e quasi eroicamente in un canto di libertà».

La protagonista

«Ho incontrato per la prima volta Oliva Denaro parecchio tempo fa, grazie al libro di Viola Ardone, che stava per essere pubblicato, conservo la copia unica che ho fatto solo recentemente firmare a Viola», spiega Ambra Angiolini: «La voglia di far conoscere questa storia è nata subito: leggi una pagina e dentro ci trovi tanto di quel posto che si chiama coraggio , che non vedi l’ora di prenderci la residenza. Quella volta però non è andata a buon fine la collaborazione, purtroppo stavo lottando per zittire delle chiacchiere sul mio privato… stavo comunque lavorando sul personaggio mio malgrado e nemmeno lo sapevo. Il regista Giorgio Gallione ne acquista i diritti, qualche anno dopo, proprio lui con cui lavoro e torno sempre a casa, il primo folle che mi ha detto: “Ce la farai tu, con le tue risorse” a partire dal mio battesimo teatrale con il monologo “La misteriosa scomparsa di W.” di Stefano Benni. Così è nato questo progetto. Destino… nessuna magia, quella l’abbiamo messa tutta sul palco». Ambra Angiolini dà voce e corpo sul palcoscenico a Oliva: «Si racconta la storia di tante donne attraverso questa ragazza, che diventa una eroina grazie al valore del primo vero no . È ribelle e contraria ma con rispetto e gentilezza. La sua ribellione passa per il desiderio di conoscenza, per la sua curiosità. Oliva Denaro è un’eroina che come super potere ha anche quello di saper ascoltare gli altri. Quando non sa ascolta, quando non comprende chiede». (red. spet.)

