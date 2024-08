Ambone e trono episcopale, la novità non piace ai fedeli 

Mensa, ambone e trono episcopale nuovi: la Cattedrale per i fedeli «non è più la stessa». Scoppia la polemica in città dopo la scelta da parte del vescovo delle diocesi di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura, di posizionare il nuovo trono episcopale nella cattedrale di Santa Maria della Neve. I fedeli, che negli scorsi anni dichiararono apertamente la propria contrarietà al progetto di modifica e riammodernamento, chiedono che il presule cambi decisione. La protesta è anche sui social, divisa tra chi sostiene che dalla Diocesi stiano «sperperando soldi necessari alla comunità che vive una forte crisi» e chi ribatte così: «Il vescovo in casa propria fa ciò che vuole senza se e senza ma».

