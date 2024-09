Ambizione e solidità,  ecco la Torres 

Sassari. Come si rinforza una squadra arrivata seconda e che vuole puntare ancora in alto? Con l'ingaggio di 7 giocatori nuovi (l'ultimo è il centravanti samanrinese Nanni) più uno dato in prestito al Latte Dolce (il portiere Marano) e ben 14 prolungamenti di contratto. Il mercato estivo della Torres si è mosso secondo due direttrici, che spiega il direttore sportivo Andrea Colombino: «Rinnovare i contratti significa mantenere la base solida con una spesa sostenibile e in tanti dei nostri giocatori erano richiesti ma sono rimasti convinti dal progetto. Occorreva poi trovare dei giocatori che avessero le caratteristiche tecniche mancanti alla squadra e al contempo che caratterialmente potessero inserirsi in un gruppo che ha valori importanti. Riteniamo di esserci riusciti».

E' anche per questo che di rimpianti non ce ne sono, nonostante i voltafaccia dell'ultimo momento fatti dagli attaccanti Murano (ex Picerno andato a Foggia) e Vertainen (il finlandese è stato trattenuto alla Triestina dall'allenatore). «Abbiamo fatto il possibile, non possiamo controllare altre componenti come quelle familiari. Ma con Nanni che ha 24 anni abbiamo preso un giocatore che per attitudine e tipo di gioco ci serve molto e ora possiamo dire di avere due giocatori per ogni ruolo e anche qualche giovane con potenziale che speriamo possa esplodere come Francesco Ruocco sul quale abbiamo scommesso e che è stato poi chiamato dal Mantova in serie B».

Il futuro

Nell'attesa dei rinforzi, molti si sono dimenticati che per la terza estate di fila la Torres ha pensato solo al mercato e non alla sopravvivenza della società. Un record per un club che negli ultimi vent'anni ha vissuto con l'incertezza del futuro. Invece da quando Abinsula ha acquistato la proprietà del club rossoblù la solidità è diventata la regola. E così si programma non solo per la stagione corrente ma anche per quelle successive. Il ds Colombino aggiunge: «Di questa programmazione fanno parte anche i prestiti di Nunziatini e Sanat in squadre dove avranno maggiore spazio per crescere».

Insomma, la Torres è proiettata verso quella serie B mai raggiunta, ma vuole farlo con la solidità che le consenta poi di non essere una meteora: «Siamo ambiziosi ma sappiamo che bisogna crescere in tante componenti, non solo dal punto di vista tecnico ma anche come strutture». Insomma, meglio di una promozione occasionale è una promozione programmata.

RIPRODUZIONE RISERVATA