Ambiente, tempo libero, cultura: Cagliari guida il Sud 

L’area metropolitana di Cagliari è la prima del Mezzogiorno (e tra le province dell’Isola) per qualità della vita. La qualità della vita, infatti, è la dimensione del benessere che più impatta sulla percezione soggettiva. E proprio nell’area metropolitana questa dimensione si sposa con i risultati della 36esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita 2025 pubblicata qualche settimana fa. L’area metropolitana di Cagliari compie un balzo di cinque posizioni rispetto al 2024, sino al 39° posto su 107. Ad agganciare il risultato è la Città metropolitana di Cagliari, quella a 17 Comuni e non allargata a 70 come votato dal Consiglio regionale nella passata legislatura. Decisamente più indietro le altre province dell’Isola: Oristano 72°, Sassari 74°, Nuoro 78°. In coda il Sud Sardegna, solo 94°.

Un pacchetto di 90 indicatori statistici per misurare l'indice della qualità della vita delle nostre città. Raccontando attraverso i numeri il Paese, i suoi divari, le sue fragilità e le best practice. Dopo la Città metropolitana (prima nel Mezzogiorno), nel resto del Sud la qualità della vita non è alta come succede dal capoluogo sardo a Villa San Pietro, passando per Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo, Sinnai e Uta. Rispetto agli indicatori di analisi, la migliore posizione in classifica è la 18° su affari e lavoro. Cultura e tempo libero regalano il 22° piazzamento, ambiente e servizi il 38°. Più indietro i risultati raggiunti su giustizia e sicurezza, con il 50° posto. Che diventa 60° per ricchezza e consumi, mentre si scende al 62° su demografia e società.

L’area vasta di Cagliari è prima in Italia per partecipazione alla formazione continua: +18% contro una media italiana del 10. Per contro il territorio è 106° in Italia sul quoziente di natalità, a 4 ogni mille abitanti (6 il dato nazionale). Ancora: le 8,7 ore di soleggiamento al giorno sono valse la settimana posizione nazionale. La Città metropolitana di Cagliari è a misura di bambini (38° posizione in Italia) e rosicchia un +0,5% sul numero donne che siedono nei Consigli comunali. Nella fascia dai 25 ai 39 anni, il tasso dei laureati è cresciuto del 27,3% rispetto al 2024. Male i danneggiamenti delle auto: 42,5 ogni 100mila abitanti.

