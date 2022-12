Ambiente, protesta e lite conTruzzu 

Tra i protestanti anche i residenti di Giorgino, che ribadiscono la loro contrarietà al rigassificatore nel porto di Cagliari dopo i recenti passi avanti per la realizzazione. «Non siamo d’accordo a metterlo a trecento metri dalle nostre case e non ha senso farlo: in tutti gli altri posti stanno smantellando questi impianti», specifica il presidente del Comitato di quartiere del Villaggio Pescatori, Mariano Strazzeri. Tra le critiche mosse al Comune anche la questione degli abbattimenti degli animali a Monte Urpinu, dopo i casi di influenza aviaria, l’eccessivo traffico, il taglio degli alberi e la recente vicenda dell’affissione di manifesti con lo slogan “Stop gender”.

«Si parla di città proiettata al futuro, perché arrivano turisti, ma gli abitanti che vita fanno?», si chiede Rosalba Meloni di Cagliari Social Forum. «Cagliari non è né una città pulita né quella città verde per antonomasia che volevano candidare. Entrano 300.000 macchine al giorno, con inquinamento non solo delle auto: le emissioni nocive della Saras sono costanti».

Rifiuti e polveri sottili. Erano tra i tra i temi al centro della manifestazione di protesta di ieri pomeriggio fuori dal Palazzo Civico di Cagliari, dove una cinquantina di persone si sono radunate per contestare la Giunta Comunale e il sindaco Paolo Truzzu. “Cagliari, la città dei diritti negati”, il titolo dato da chi ha organizzato (fra le associazioni presenti Lav, Sardegna Pulita, Comitato Monte Urpinu e Donne Ambiente Sardegna), chiedendo al sindaco immediati interventi sui vari problemi da loro segnalati, fra cui, appunto, la questione rifiuti e le polveri sottili.

«Si parla di città proiettata al futuro, perché arrivano turisti, ma gli abitanti che vita fanno?», si chiede Rosalba Meloni di Cagliari Social Forum. «Cagliari non è né una città pulita né quella città verde per antonomasia che volevano candidare. Entrano 300.000 macchine al giorno, con inquinamento non solo delle auto: le emissioni nocive della Saras sono costanti».

No al rigassificatore

Tra i protestanti anche i residenti di Giorgino, che ribadiscono la loro contrarietà al rigassificatore nel porto di Cagliari dopo i recenti passi avanti per la realizzazione. «Non siamo d’accordo a metterlo a trecento metri dalle nostre case e non ha senso farlo: in tutti gli altri posti stanno smantellando questi impianti», specifica il presidente del Comitato di quartiere del Villaggio Pescatori, Mariano Strazzeri. Tra le critiche mosse al Comune anche la questione degli abbattimenti degli animali a Monte Urpinu, dopo i casi di influenza aviaria, l’eccessivo traffico, il taglio degli alberi e la recente vicenda dell’affissione di manifesti con lo slogan “Stop gender”.

Il sindaco

Paolo Truzzu, impegnato nella riunione del Consiglio metropolitano, non ha parlato con i manifestanti. Ma replica: «Mi sembra una polemica pretestuosa e basata su dati errati. Stiamo piantando 32 mila piante, tutti i progetti di riqualificazione prevedono una riduzione della superficie impermeabilizzata, abbiamo mandato in gara i collettori di Pirri per il dissesto idrogeologico, abbiamo 108 milioni per l’acquisto di autobus elettrici e i primi 15 arriveranno in estate, siamo la prima Città Metropolitana per raccolta differenziata con il 74%, abbiamo 4 milioni per le comunità energetiche», spiega il sindaco. «Il progetto della metro leggera sta andando avanti e abbiamo aggiudicato il lotto per la metro verso il Poetto», aggiunge, «e abbiamo finanziato il lotto del Policlinico di Sestu per ridurre l’ingresso delle macchine, che non sono certo 300 mila, ma non più di 70 mila e stiamo investendo un milione di euro per la tutela ambientale del Poetto. Mi sembra abbastanza», conclude Truzzu, «per dire che stiamo facendo del nostro meglio per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Poi certo non abbiamo risolto tutti i problemi che abbiamo ereditato, anche perché nessuno ha la bacchetta magica, ma siamo pronti a continuare a lavorare per migliorare la sostenibilità dei nostri territori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata