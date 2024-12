Ambiente, fondi per 30 milioni 

Trenta milioni di euro per riqualificare il Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano, fondi del Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027 destinati soprattutto all’ambiente, nello specifico all’impianto di Villacidro, realtà importante nel trattamento dei rifiuti prodotti nel centro sud Sardegna. Un sito in sofferenza da tempo, precipitato lo scorso dicembre con la chiusura della Villaservice, la società che si è occupava della gestione della struttura, costretta a licenziare 42 dipendenti, ancora oggi in attesa di ritornare sul posto di lavoro.

Il progetto

Una cifra importante, la più cospicua del Medio Campidano che in totale ammonta a poco più di 50 milioni di euro. Non a caso, i fondi europei dedicano particolare attenzione ai problemi dell’ambiente, operando per favorire quel giusto equilibrio tra ecologia e industria. A mettere in crisi il Consorzio sono state le gestioni che si sono succedute nel tempo, l’ultima con i Comuni soci, Arbus, Gonnosfanadiga, Villacidro, Sanluri. Ora si riparte con i fondo previsti dal Piano di Sviluppo e Coesione firmato fra le presidenti del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e della Regione, Alessandra Todde. Interventi che nel territorio danno risposte concrete alle richieste dei cittadini sull’inquinamento, sui bisogni crescenti di sanità e sulla viabilità. A Villacidro sono 4 i progetti: quasi 16 milioni vanno alla ristrutturazione di gestione e ricezione dei rifiuti nell’impianto di trattamento dell’umido; 5 milioni per la bonifica di immobili dell’area consortile; 5 per la potabilizzazione delle rete di distribuzione idrica; 4 milioni e mezzo per opere di manutenzione negli edifici.

Ambiente

«Grazie a queste risorse – dice il presidente del Consorzio, Enrico Caboni – il territorio avrà ricadute positive in termini di sostegno alla sfida dell’ambiente attraverso una corretta gestione dei rifiuti che in questi mesi sta impegnando gli uffici. Grazie alla collaborazione degli assessorati regionali all’Industria e all’Ambiente che hanno riconosciuto la bontà dei nostri progetti. Somme che se da un lato rappresentano una significativa fonte di risorse, dall’altro creano lavoro. Nel nostro caso la possibilità di richiamare in servizio i dipendenti storici, considerato che il bando per l’affidamento della gestione è chiuso. La centrale di committenza è impegnato a verificare gli atti di gara. Entro l’anno, massimo a gennaio, avremo il nome della società che si aggiudicherà l’appalto». L’amministratore della Provincia, Roberto Cadeddu, riferisce: «Fin dal primo giorno della mia nomina, mi sto occupando di pianificare la programmazione, adeguandola alle necessità di ogni singolo Comune. Adesso aggiungiamo questa nuova misura che, oltre alla salvaguardia ambientale, produrrà occupazione e sviluppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA