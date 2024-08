«Ambiente e turismo minacciati dalle pale» 

Parchi eolici off shore al largo delle coste del sulcis, anche il Consiglio Comunale di Calasetta dice no alla speculazione e si allinea a quanto già deliberato dalle assemblee civiche di Carloforte, Portoscuso, Sant’Antioco, Gonnesa, Buggerru e Iglesias.

Il sindaco Antonello Puggioni lo aveva preannunciato nel corso dell’evento svolto la settimana scorsa a Torre Canai alla presenza dell’attrice Caterina Murino e martedì ha sottoposto l’argomento al voto che ha visto unanime maggioranza e opposizione.

Nell’introduzione, si è parlato degli 8 progetti presentati da altrettante società per la realizzazione di impianti che interesserebbero spazi a mare che vanno dall’isolotto del Toro al largo dell’isola di Sant’Antioco fino al largo dell’isola di San Pietro, interessando negativamente le rotte del tonno rosso. «Siamo naturalmente favorevoli a una transizione ecologica giusta - ha detto Puggioni - ma siamo assolutamente contrari al tentativo di speculazione in atto che impatta negativamente sull’ambiente e sulla popolazione che non gradisce il modo in cui questo processo lo si voglia far calare dall’alto lasciandoci solo la possibilità di subire». Il documento è stato approvato dopo un partecipato dibattito tra maggioranza e opposizione. «Non si può stare fermi e inerti di fronte a una politica regionale che dormiva prima e che dorme adesso - ha detto Puggioni - esprimiamo la nostra contrarietà a un’occupazione non regolamentata che potrà avere impatti negativi su economia ambiente e turismo.

