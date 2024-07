Ambiente e turismo, i dubbi del Consiglio 

L’amministrazione comunale di Buggerru prende posizione sulla realizzazione dei parchi eolici offshore e approva in Consiglio un ordine del giorno con il quale ribadisce dubbi e perplessità sulla realizzazione del mega impianto della Ichnusa Wind Power al largo delle coste del Sud-Ovest sardo.

Durante l’ultima seduta, l’Assemblea civica ha deliberato il documento intitolato “Procedure tese alla realizzazione di alcuni parchi eolici offshore flottanti al largo delle coste del Sulcis Iglesiente, valutazioni dell’amministrazione comunale in merito a possibili ricadute negative sul territorio”. «Con quest’ordine del giorno il Consiglio comunale di Buggerru dà atto – spiega la prima cittadina Laura Cappelli – pur improntando la propria azione politica e amministrativa all’adesione e al rispetto dei principi delle direttive europee, nazionali e regionali, in materia di energie rinnovabili, che sulla specifica tematica degli impianti eolici installati in mare, non possiamo che ribadire anche nella sede Consiliare la nostra incertezza. Dubbi dovuti in ragione di una possibile occupazione non regolamentata dagli spazi acquei prospicienti e in maniera “massiva”. La sindaca del centro costiero fa riferimento al progetto del mega impianto eolico offshore, con il quale la multinazionale Ichunusa Wind Power intende installare nelle acque antistanti all’Isola di San Pietro, Portoscuso, Gonnesa, Iglesias e appunto, Buggerru. «Inoltre diamo atto alle criticità – prosegue Cappelli – legate a possibili impatti negativi dal punto di vista economico, sia in seno alla cittadinanza sia all’amministrazione comunale, giacché i parchi eolici proposti con il progetto ricadono in un territorio a forte valenza ambientale e turistica. Non dimentichiamo, poi, tutte le attività produttive collegate alla pesca e alle altre attività economiche legate al mare». Più chiarezza, quindi e maggior rispetto delle problematiche, che potrebbero derivare dall’installazione delle “torri del vento” nel mare del Sulcis Iglesiente. «Il Consiglio comunale ritiene – conclude Laura Cappelli – che debbano essere assolutamente approfonditi e valutati in sede di approvazione soprattutto gli impatti negativi, sia paesaggistici, sia ambientali ed economici, che deriverebbero dalla realizzazione dei progetti in argomento».

RIPRODUZIONE RISERVATA