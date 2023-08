«Ambiente e paesaggio, il rischio è enorme»  

«L’abbandono dei rifiuti per certi aspetti è fuori controllo. In Sardegna, ma anche a livello nazionale, manca monitorare il territorio: è facile scaricare illecitamente rifiuti senza che accada nulla, beccare qualcuno è più un’eccezione che la regola». L’allarme è di Stefano Deliperi, presidente e fondatore del Gruppo d’intervento Giuridico, associazione ambientalista che fra le sue azioni ha la lotta allo scarico illecito dei rifiuti. Fenomeno diffuso ad ampio raggio e in ogni periodo dell’anno: «Si manifesta in strade statali e secondarie, nelle periferie e in centro città, vedi il sito in via Milano a Cagliari dove più volte sono stati incendiati i rifiuti», aggiunge. «Spesso sono materiali pericolosi, molti detriti di edilizia ma pure sacchi dell’umido di chi non usa il servizio di raccolta differenziata. Servono più controlli, dalle telecamere ai droni, soprattutto nelle zone usate sistematicamente».

Le iniziative

Per combattere questo fenomeno c’è chi prova ad agire d’anticipo. «È un tema su cui non va mai abbassata la guardia», dice Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna. «Le nostre campagne sono per sensibilizzare, come Puliamo il Mondo e Spiagge e Fondali puliti, puntando sull’educazione alla vita in collettività: per questo spesso riguardano scuole e ragazzi». Dai sacchi lasciati ai bordi della strada fino ai mozziconi di sigarette in spiaggia, l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente crea problemi che rischiano di essere insormontabili: «Spesso viaggiano con le piogge e finiscono in mare, diventando microplastiche e rientrando nel nostro ciclo alimentare perché mangiate dai pesci, oltre a distruggere le specie viventi in mare. Per non parlare del costo per la comunità», conclude Colombu.

