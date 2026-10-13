Ambiente e gusto alla Festa del Flumendosa 

A Ballao il Flumendosa non è soltanto un fiume: è parte della memoria, del paesaggio e dell’identità del paese. Da domani a domenica, torna la Festa del Flumendosa, giunta alla diciassettesima edizione e organizzata dall’Associazione Culturale Flumendosa.

Quattro giornate pensate non come una semplice sagra, ma come un racconto collettivo del rapporto tra la comunità e il suo fiume, attraverso ambiente, cultura, archeologia, tradizioni e sapori. Si parte con le attività dedicate ai bambini della scuola primaria e con la proiezione del documentario “Nassargius”, interamente legato alla cultura fluviale. Venerdì spazio a laboratori e letture sul tema del fiume e alle visite al Centro Studi Acque Do.S.A. Sabato il programma entrerà nel vivo con le visite al Centro Do.S.A. e al pozzo sacro di Funtana Coberta, il pranzo dedicato alla cucina del Gerrei e due momenti di confronto, tra cui il convegno “Flumendosa, verso il contratto di fiume”.

Domenica, Ballao sarà una grande vetrina del territorio: antichi mestieri, lavorazione della fregola, intreccio dei cesti, canoe sul fiume, tiro con l’arco, yoga e pranzo comunitario. Alle 16, sfilata dei gruppi folk e delle maschere tradizionali, con i Mamuthones tra gli ospiti, mentre la chiusura sarà affidata ai Dilliriana. Un appuntamento che dà spazio sia alla tutela dell’ambiente sia alla memoria dei mestieri e delle pratiche nate attorno all’acqua. È questo il valore della manifestazione: far conoscere il Flumendosa insieme alla storia di Ballao e alle sue radici. Per quattro giorni Ballao tornerà così a riconoscersi nel suo fiume, trasformando il Flumendosa da elemento del paesaggio a protagonista della vita della comunità.

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