Ambiente caldo, l’Inter c’è   

Nell'inferno del De Kuip, l'Inter prova a guadagnarsi una fetta di quarti di Champions League. Contro il Feyenoord che ha già eliminato il Milan battendolo in casa propria, i nerazzurri di Simone Inzaghi nell'andata degli ottavi vogliono già provare a mettere in discesa il discorso qualificazione, anche se la squadra che arriva a Rotterdam è in grande emergenza, con gli olandesi non sono da meno in questo senso.

La novità

Tanto che alla fine il tecnico interista sembra intenzionato a schierare Alessandro Bastoni nell'inedito ruolo di quinto di centrocampo, seppur in una idea di modulo fluido che possa passare facilmente al 4-4-2 rispetto al classico 3-5-2 inzaghiano. «Noi sappiamo di essere un po' in difficoltà, in una parte del campo ben precisa. Oltre a Dimarco, direi Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi, è una emergenza. Però i nostri principi non cambiano, siamo qui per giocare un ottavo di finale e faremo del nostro meglio», le parole dello stesso allenatore nerazzurro in conferenza stampa.

In mezzo

E i dubbi non riguardano solo le fasce: «C'è un dubbio a centrocampo, è il reparto in cui ne ho di più perché ho tutti a disposizione, mentre negli altri settori decideremo prima della partita», ha aggiunto Inzaghi. In particolare, potrebbero riposare Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, con Krjstian Asllani e Piotr Zielinski in pole per partire dal 1'. A sorpresa, invece, ci sarà anche Yann Sommer, ma partirà dalla panchina dopo l'infortunio alla mano: «È tornato disponibile. Siamo molto contenti, ma per la partita punterò su Martinez», ha spiegato il tecnico. L'importante, però, sarà l'approccio. Anche perché Inzaghi conosce l'importanza della sfida d'andata: «Sappiamo che è un doppio confronto, ma la partita di andata ha una grandissima valenza per il passaggio del turno. Dovremo fare una grande gara, sto ancora pensando alle soluzioni migliori per far sì che la squadra faccia un'ottima partita. Abbiamo dei problemini da risolvere, ma ho visto grandissima disponibilità da tutti i ragazzi», ha proseguito.

Gli avversari

«In casa loro è un ambiente caldo. È una squadra di qualità che ha cambiato allenatore, in campionato hanno fatto bene nonostante sia finita 0-0. E in Champions avevano già fatto grandi cose, eliminando anche il Milan». C'è spazio per un po' di orgoglio per Inzaghi. «Siamo l'unica italiana in corsa su tre fronti? Una grandissima soddisfazione, non ci piace stare a guardare gli altri che giocano. Abbiamo di fronte una squadra che in casa ha fatto soffrire tutti, ma avremo le nostre chance di passare».

Probabile formazione:

Inter (3-5-2) : J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, L. Martinez .

