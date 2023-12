Ambiente, blitz per eliminare gli ufficiali di polizia 

Come se non esistessero quei 451mila ettari di terreni inquinati sparsi qua e là, da nord a sud dell’Isola. Come se non fossero quotidiani gli assalti sotterranei e vigliacchi al patrimonio ambientale. Come se bisognasse lasciare indisturbati i predatori dell’aria, dell’acqua e della terra di Sardegna. Il Coran, il Comitato per la Rappresentanza Negoziale della Regione, ha iniziato ieri l’esame dell’inquadramento dei dipendenti dell’Arpas, l’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale, nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. In poche parole, come far diventare “regionali” i dipendenti dell’Agenzia. Non un passaggio di poco conto visto il ruolo delicato della struttura regionale dal 2002, anno di istituzione, chiamata a vigilare e proteggere l’ambiente dell’Isola. Un incontro finito con un rinvio al prossimo anno, ma che lascia aperta una questione centrale: il ruolo dell’Arpas nel controllo ambientale.

Controlli a rischio

A sollevare pesantissime riserve su questo passaggio è l’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Cagliari e Oristano. Un vero e proprio allarme che riguarda le figure chiave della struttura: ovvero i tecnici della prevenzione ambientale, inquadrati obbligatoriamente come Ufficiali di Polizia Giudiziaria. In sintesi, dinanzi ad una violazione ambientale non devono rispondere alla struttura amministrativa regionale dell’Agenzia, ma devono immediatamente svolgere il ruolo di ufficiali direttamente connessi con le Procure. Non un passaggio di poco conto. Il rischio è evidente: azzerando queste qualifiche il controllo ambientale rischia di finire nelle mani del potere politico eludendo di fatto il compito fondamentale delle agenzie di protezione ambientale di operare a diretto contatto con il potere giudiziario. Il Presidente dell’Ordine, Antonio Attanasio, non lo manda a dire: «Esprimiamo profonde preoccupazioni in merito alle recenti decisioni sull'inquadramento futuro del personale tecnico sanitario di Arpas. La delibera della Giunta regionale 17/58 del 19.05.2022 prevede la ristrutturazione dei profili di inquadramento del personale di Arpas. In questo passaggio smetteranno di esistere i tecnici specializzati. Ciò rischia di annullare le specifiche competenze esclusive dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e dei Tecnici della Prevenzione». Un fatto gravissimo che emerge anche da un altro aspetto: «tale approccio si rivela molto divergente rispetto alle altre aziende regionali soprattutto in merito alle competenze esclusive del Tecnico della prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro». I tecnici infatti, sono responsabili «nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria». A questo si aggiunge un compito chiave disciplinato dalle leggi vigenti che verrebbe di fatto cancellato: «Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, opera nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza e collabora con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale». Il Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza è, dunque, «nei limiti delle proprie attribuzioni ufficiale di polizia giudiziaria». Un passaggio chiave che rischia di mettere in ginocchio il già labile e flebile controllo ambientale in Sardegna facendo venir meno una funzione decisiva nel contrasto ai reati ambientali.

Senza Ufficiali di Polizia

Una situazione pericolosissima già evidenziata in una precedente segnalazione ai Nas sulla gestione di quel personale e richiamata otra nella missiva inviata al Coran proprio dall’Ordine professionale: «Apprendiamo nostro malgrado che nonostante l’organico ricco di Tecnici della prevenzione, Arpas rientra, tra le uniche 5 aziende regionali a non ammettere la presenza di personale con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria». L’appello finale dell’Ordine è esplicito: «Alla luce di questi sviluppi, chiediamo con urgenza una revisione di questa decisione per garantire che le competenze esclusive dei professionisti sanitari siano adeguatamente riconosciute e valorizzate all'interno di Arpas. Questo non solo garantirà la continuità del servizio pubblico, ma anche la sicurezza e la salute della comunità che serviamo».