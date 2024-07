Ambiente, arrivano 11 milioni 

Un patto tra territorio e Regione per promuovere le peculiarità ambientali nella fascia che dal mare di Dorgali arriva fino a Ottana, coinvolgendo i comuni di Oliena, Orgosolo, Fonni, Orani, Orotelli e Mamoiada. Due giorni fa l’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Meloni ha condiviso con gli amministratori comunali un nuovo progetto nell’ambito nell’ambito della Programmazione territoriale, con la Comunità montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia, che prevede un finanziamento di 11 milioni di euro. Si tratta dell’atto aggiuntivo ““Su Suercone, ambiente identitario” che punta a promuovere in simbiosi cultura e ambiente.

La Regione

«È un importante lavoro di condivisione portato avanti dal territorio. Sindaci che dimostrano che quando si crede nella pianificazione integrata a livello locale, superando diffidenze, e organizzando la struttura si possano raggiungere risultati - commenta Meloni. Il progetto Su Suercone deve fare scuola anche per altre realtà, fissando obiettivi e risultati per una spesa pubblica di qualità, garantendo a tutti uguali possibilità di partecipazione e finanziamento». A Dorgali oltre ai sindaci degli otto comuni della Comunità montana erano presenti anche i consiglieri regionali Giuseppe Dessena, Ivan Pintus, Lara Serra e i funzionari del Centro regionale di programmazione.

Gli amministratori

«Un momento importante, che ha avuto fortunatamente un’accelerazione – ha osservato la sindaca di Dorgali, Angela Testone - che dà l’avvio a questa nuova programmazione per il territorio della Comunità montana». La presidente della Comunità montana e sindaca di Fonni, Daniela Falconi, ha sottolineato che «iniziative come la programmazione territoriale sono fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori, con finanziamenti e progetti per turismo, ambiente e cultura, e che ci hanno unito ancora di più». Soddisfatto anche il sindaco di Oliena. «Lavorare in sinergia superando i campanili - aggiunge Bastiano Congiu - è la strategia da seguire per valorizzare e rilanciare le economie dei territori che pur apparendo disomogenei si integrano proprio nelle loro differenze» e quello di Orani: «Da partner della comunità montana, le amministrazioni comunali hanno remato nella stessa direzione - il commento invece di Marco Ziranu - e i risultati stanno arrivando per tutti». L’atto aggiuntivo Su Suercone – ha promesso l’assessore Meloni – verrà portato a breve in giunta regionale per la firma definitiva.

