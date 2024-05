Ambientalisti in campo nella vecchia stazione 

Ha preso il via ieri il progetto di bonifica dai rifiuti abbandonati nell’area della vecchia stazione di Guspini, che coinvolge il circolo di Legambiente, il Comune e che è stato finanziato dall’assessorato regionale all’Ambiente. «Questa iniziativa serve per combattere il fenomeno delle plastiche abbandonate e sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente educando i cittadini a non disperdere i rifiuti», spiega Ruggero Ruggeri, direttore Ceas e presidente del circolo di Legambiente.

Alle pulizie hanno partecipato diversi volontari, tra loro Valentina Vargiu, guspinese di 36 anni e madre di quattro figli: «Contribuisco all’iniziativa perché è il modo migliore di educare i miei figli, con il mio volontariato sto insegnando loro una cosa giusta e bella». Federico Vargiu, 27 anni, aggiunge: «Mi dà fastidio l’ambiente sporco, è importante educare i giovani a non commettere gli errori degli adulti». Qualche metro più in là, Renato Mereu, 64enne, è al lavoro intorno all’edificio abbandonato: «Pulire questo luogo significa conservare la memoria storica, è il piazzale di una stazione ferroviaria costruita nel 1874 che merita di essere tutelata e fatta conoscere a chi arriverà dopo di noi posteri». Domani i bambini della scuola elementare sistemeranno dei fiori nei luoghi finalmente ripuliti.

