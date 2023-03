Ambasciatrice della lotta alla poliomielite 

Gambe e cuore per contribuire a sconfiggere la poliomielite dal mondo. Il Rotary Club Ogliastra con Cinzia Prestifilippo partecipa alla Run Roma The Maraton che si terrà il 19 marzo. Una maratona di 42 chilometri nel cuore della Capitale. Il Rotary Ogliastra partecipa alla staffetta Run4Rome, l'iniziativa collaterale dedicata alle organizzazioni no profit sostenendo il programma internazionale End Polio Now.

L'obiettivo della raccolta fondi è sconfiggere questa malattia, in particolare in Afghanistan e Pakistan, gli unici due stati nel mondo in cui la polio ancora non è stata debellata.

Il Rotary club Ogliastra si è unito al Rotary Siniscola nella staffetta dove quattro maratoneti si cimenteranno dividendosi i 42 chilometri. Tra questi Cinzia Prestifilippo correrà veloce nella volata finale per circa 10 chilometri con l'obiettivo di sostenere questa pregevole iniziativa. Di professione architetto, fa parte del Rotary Club Ogliastra dal 2002, è stata anche presidente nell'anno rotariano 2011-2012. Non è nuova a iniziative solidali ma è la prima volta che si cimenta in una maratona. «Noi rotariani ci mettiamo in gioco, questa volta con le nostre gambe, chiedo di mettere il cuore a chi volesse contribuire a sostenere progetto». E' possibile fare una donazione collegandosi al sito Rete del dono progetto End polio now.

RIPRODUZIONE RISERVATA