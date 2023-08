Ambasciatori della città all’estero 

Un ponte unisce Iglesias e Copenaghen, grazie all’impegno di due ragazzi che hanno trasformato l’insegnamento della lingua italiana in un’opportunità di lavoro e di promozione turistica del territorio.La storia di Valentino Cocco, 37 anni di Iglesias, e di Enrica Lampis, 34 anni, originaria di Serrenti ma iglesiente di adozione, inizia dieci anni fa, in maniera analoga a quella di tanti giovani, trasferitisi all’estero per motivi di studio e di lavoro. Valentino ed Enrica si incontrano a Copenaghen, e dopo aver iniziato a lavorare nell’ambito della ristorazione, decidono di dare una svolta alla loro vita professionale.

La storia

«Dopo qualche tempo – racconta Valentino Cocco – spinti dal desiderio di aprire un’attività in proprio, ci dedicammo allo studio approfondito della lingua, e circa sette anni fa Enrica ricevette un’importante offerta di lavoro, con la possibilità di insegnare italiano per una scuola di lingue in fase di sperimentazione».«La scomparsa inattesa del titolare della scuola – prosegue Enrica – ci ha messo davanti a un bivio, e in questo modo, utilizzando tutti i nostri risparmi abbiamo rilevato l’attività e il marchio della scuola».Così, nel gennaio del 2017 nasce “Studia.dk”, una scuola dedicata all’insegnamento della lingua e della cultura italiana, con il fine di fornire un’istruzione di qualità grazie al contributo di insegnanti di madrelingua che garantivano corsi in modalità differenti, dai percorsi personalizzati allo studio di gruppo.

Scuola e turismo

Il progetto è cresciuto rapidamente, arrivando a contare 13 docenti e altrettante filiali in diverse città della Danimarca, dalla capitale alle realtà più piccole. Enrica Lampis si occupava maggiormente della didattica, mentre Valentino Cocco curava gli aspetti amministrativi e l’espansione della scuola su piattaforme differenti, che hanno abbracciato la promozione sul web, sui social network e sulla piattaforma di YouTube.

Da allora, complici i grandi sconvolgimenti portati dalla pandemia da covid-19, “Studia.dk” si è trasferita completamente sul web chiudendo i corsi in presenza, e Valentino ed Enrica hanno iniziato a vivere dividendosi tra Iglesias e la Danimarca.

« In quel periodo di crisi per tutto il settore – ci raccontano – abbiamo dovuto acquisire nuove competenze in marketing e comunicazione digitale, e Valentino ha studiato per specializzarsi nell’ambito del turismo. Abbiamo iniziato a realizzare dei brevi video che sono diventati virali sui social media, nei quali abbiamo aperto una finestra sulla città di Iglesias presentat ai follower scorci delle bellezze della costa, dei siti minerari, come Porto Flavia e la Grotta Santa Barbara, e soprattutto vengono raccontati elementi fortemente identitari di Iglesias, dai riti della Settimana Santa alle manifestazioni medievali» . Una visione olistica del marketing territoriale, per una realtà in espansione che fa della cooperazione con attori istituzionali, enti privati e organizzazioni del terzo settore il suo punto di forza, sia in Italia che in Danimarca.

RIPRODUZIONE RISERVATA