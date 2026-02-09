Ambasciatori dei mali della sanità 

All’inizio qualcuno avrà pensato a un déjà vu. «L’Ogliastra non può continuare a pagare il prezzo delle distanze e delle carenze strutturali del sistema sanitario». Queste parole non le hanno pronunciate gli attivisti di Giù le mani dall’Ogliastra ma la presidente della Regione Alessandra Todde. Dopo anni di manifestazioni, presidi, cortei e drappi gialli il comitato incassa una sostanziosa apertura al dialogo dall’assessore alla sanità, sebbene ad interim.

Incontro

Ieri mattina in viale Trento a Cagliari l’incontro a cui con la Todde e il capo di gabinetto Stefano Ferreli hanno partecipato Arianna Depau, Daniela Sanna, Simona Demurtas e Adriano Micheli. Il comitato ha esposto le principali ferite aperte della Sanità in Ogliastra, in primis il punto nascita chiuso da quattro anni. «Apprezziamo che la presidente ritenga che il punto nascita non possa mancare – osserva Daniela Sanna – ma debba essere riaperto con personale preparato e assunzioni che siano a tempo indeterminato per non ricadere in una nuova chiusura».

Sul tema delle certezze ancora una volta la presidente sembra scavalcare a sinistra gli attivisti: «La sicurezza non può essere valutata esclusivamente sulla base del numero dei parti effettuati in una struttura, ma deve necessariamente tenere conto anche dell’esperienza e dell’organizzazione delle équipe sanitarie». Ma sono stati proprio i numeri la spada di Damocle da sempre sospesa sul nido di Lanusei.

Le proposte

Giù le mani ha voluto portare proposte a corredo delle lagnanze. Tra queste è stata discussa la possibilità di costruire percorsi di rete e convenzioni tra presìdi, anche in raccordo con Nuoro, per garantire volumi complessivi adeguati e continuità assistenziale. Il Comitato ha invitato a guardare a una collaborazione con Muravera. «Per una parte dell’utenza quel presidio risulta più vicino a Lanusei rispetto a Cagliari», hanno detto Demurtas e Sanna. L’Ogliastra ha una popolazione anziana, che ha difficoltà economiche e logistiche a spostarsi.

«La riapertura del punto nascita e il rafforzamento dei servizi territoriali sono obiettivi che richiedono un percorso chiaro, condiviso e con tempi certi – ha detto Alessandra Todde – La Regione è pronta a fare la sua parte, insieme ai territori, per ricostruire fiducia e garantire equità di accesso alle cure». Un ulteriore focus ha riguardato il sistema dell’emergenza urgenza e l’elisoccorso. Dalla Regione hanno sottolineato come il tema sia una priorità. Il comitato si è detto soddisfatto dell’esito dell'incontro e pronto a collaborare. «L’apertura è evidente e tangibile rispetto a quanto abbiamo vissuto in passato». A breve la Todde incontrerà il dg Andrea Fabbo per concordare un programma condiviso. Gli striscioni sono quindi ammainati, per il momento, in segno di fiducia. Condizionata e a tempo come da copione.

