Ambasciatore francese dal Prefetto 

L’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, è stato ricevuto in visita di cortesia ieri pomeriggio dal Prefetto, Giuseppe De Matteis. Ad accompagnare il diplomatico francese c’era il console generale a Roma, Fabrice Maiolino, il capo di Gabinetto dell’Ambasciata, Pauline Le Louargant, e il console onorario a Cagliari, Vincent Gerbe.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i temi d’interesse che legano assieme la Francia e la Sardegna. Il diplomatico, per la prima volta nell’Isola, ha mostrato ampio apprezzamento per il territorio sardo, soffermandosi sui programmi di sviluppo congiunto di attività culturali e scientifiche, ma anche sulle sinergie da avviare e consolidare nel comparto economico e turistico. Durante l’incontro è stato ribadito come la comunità francese risulti in generale ben inserita nel contesto territoriale locale e, nello specifico, in quello provinciale di Cagliari.

