Ambasciatore del Messico alla mostra su Frida Khalo 

Visita d’eccezione venerdì sera a Bitti negli spazi del Cinema Ariston dove dallo scorso 8 aprile è allestita la mostra “Frida Kahlo – Viva la Vita”. A varcare le porte dell’esposizione multimediale dedicata alla straordinaria artista centroamericana è stato l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba Zepeda, accompagnato dalla moglie, dal figlio e dal console onorario per la Sardegna, Renato Chiesa. Ad accogliere i visitatori il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, l’assessore del Turismo, Christian Farina, e le operatrici della cooperativa Istelai che curano l’iniziativa e guidano i turisti nell’immersione artistica.

«“Prima volta a Bitti e impressione notevole», ha detto l’ambasciatore appena conclusa la visita. «Faccio i complimenti alle autorità, ai curatori e a tutti coloro che hanno fatto il possibile per questa bellissima mostra. . Per essere un paese così piccolo, vedere questa mostra di Frida Kahlo, così ben messa e supportata concettualmente, artisticamente e tecnologicamente, mi tolgo il cappello. Complimenti. Veramente una bella mostra. Oggi il Messico è molto più vicino alla Sardegna». «È stato un vero onore aver ospitato l’ambasciatore del Messico - dice Ciccolini che ha deciso di raggiungere il nostro paese in una delle poche tappe della sua trasferta di lavoro in Sardegna».

