Ambasciata mobilitata 

In vista dell’apertura oggi a Lisbona della Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) che si concluderà il 6 agosto, l’ambasciata d’Italia in Portogallo fornisce sul suo sito e sui canali social informazioni per chi parteciperà all’evento. In considerazione dell’afflusso di persone previsto, le Autorità portoghesi hanno stabilito il ripristino del controllo documentale delle persone alle frontiere interne nazionali (terrestri, aeree e marittime). Per questo l’Ambasciata raccomanda di portare con sé, ove possibile, sia il passaporto che la carta d’identità valida per l’espatrio.