Amazon mette il cappello su James Bond 

Un cambiamento storico per il franchise multimiliardario di James Bond: è entrato sotto il «controllo creativo» di Amazon Mgm Studios, la casa di produzione e distribuzione cinematografica del colosso americano di internet in continua espansione, anche nel mondo dell'entertainment, a colpi di algoritmi e serie in streaming. Ancor di più se si considera che arriva dopo il passo indietro annunciato dagli eredi dell'italo-americano Albert Broccoli, che negli anni Sessanta portò i romanzi di Ian Fleming sul grande schermo. I produttori Barbara Broccoli e il fratellastro Michael Wilson, con la loro società Eon productions fondata a Londra nel 1961, «rimarranno come comproprietari» in una nuova joint venture, si legge in un comunicato, senza però più prendere le decisioni che contano. In base all'accordo annunciato ieri, sarà infatti Amazon a decidere chi sostituirà Daniel Craig nei panni di 007, dopo che sono passati ben quattro anni dall'ultimo film della saga.

