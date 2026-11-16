L’attesa è finita. Robert Pattinson è il nuovo James Bond. L’attore di “Dune - Parte 3” è stato scelto per il ruolo, che è stato di Sean Connery e Daniel Craig, nel film che Denis Villeneuve girerà sull’agente segreto creato negli anni Cinquanta dallo scrittore britannico Ian Fleming. Sui social è comparso un brevissimo video con la prima immagine: Pattinson in smoking, la camicia candida con i gemelli e il cravattino, che guarda il pubblico dal mirino di una pistola. Amazon Mgm Studios, che l’anno scorso ha acquisito il controllo creativo dagli storici custodi del franchise Barbara Broccoli e Michael Wilson, ieri ha messo fine a cinque anni di suspence e settimane di indiscrezioni. La scelta è arrivata dopo una serie di provini effettuati a fine ottobre ai quali hanno partecipato Callum Turner, Josh O’Connor e Jack Lowden, quest’ultimo lasciato morente nell’ultima stagione della serie “Slow Horses”, un esito tragico che aveva alimentato le voci a suo favore. Il 40enne Pattinson, che ha cominciato a recitare negli anni Duemila grazie alle saghe di Harry Potter e Twilight e di recente è stato il più potente dei Proci nell’Odissea di Christopher Nolan, si sarebbe aggiunto solo in un secondo momento, approfittando di una breve pausa nelle riprese di “The Batman: Part II”. Il prossimo film di Bond, che Villeneuve sta scrivendo con Stephen Knight di Peaky Blinders, sarà il 26° della serie. L’interesse suscitato dalla ricerca del suo nuovo protagonista conferma la straordinaria longevità di una saga cinematografica nata 64 anni fa con “Licenza di Uccidere”, a sua volta tratto da un romanzo di Fleming del 1958. Per Amazon, che ha pagato 20 milioni di dollari per ottenere il pieno controllo creativo del franchise con l’intenzione di sviluppare un universo di produzioni legate al mondo di Bond, la scelta del nuovo protagonista rappresenta una scommessa decisiva di rilancio dopo che nel 2021 Craig - il sesto attore a interpretare il ruolo dell’agente segreto dopo Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan - ha dato l’addio ai martini ben shakerati e alla Aston Martin con “No Time to Die”.

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