Amatori over 40, finali per veri sportivi 

Con la finale che assegnerà il titolo di campione provinciale fra Eleonora Oristano e l'Andrea Pinna rappresentante di Ghilarza, si conclude venerdì il campionato di calcio amatori over 40 organizzato dal comitato Figc di Oristano. Alle 20.30 al centro federale di Sa Rodia si affronteranno anche il Palmas Arborea e la Tesla di Oristano per aggiudicarsi la Coppa Italia di categoria. C'è molta attesa soprattutto per la prima finale, considerato che le due squadre sono arrivate a pari punti in classifica e hanno vinto i play off superando rispettivamente il Cr. Arborea e la Aristanis. Le formazioni guidate da Luca Porcu e Pietro Piu, si contenderanno il titolo al termine di un duello al vertice alla classifica che nella regular season ha premiato la compagine del Guilcier per la differenza reti. Ai ghilarzesi è andato anche il titolo di capocannoniere con Nanni Cogotzi che si aggiudica la classifica marcatori con 23 gol, scavalcando proprio il compagno di squadra Sergio Loi fermo a quota 19.

Al campionato over 40, hanno preso parte 11 formazioni, circa 300 atleti, tecnici e dirigenti. Attività che hanno svolto con grande passione pagando tutto di tasca, dall’iscrizione al campionato all’acquisto del corredo fino a quotarsi per il terzo tempo. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA