VaiOnline
Rugby Serie a.
20 ottobre 2025 alle 00:11

Amatori Alghero, un esordio vincente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alghero. Inizia con una convincente vittoria il 2025/26 dell'Amatori Alghero nel Gruppo 2 di Serie A. Il XV di coach Marco Anversa ha battuto 21-14 il Milano al termine di una sfida piacevole e agonisticamente ben giocata. Il primo tempo si è chiuso sul 6-6, con un doppio botta e risposta tra Steenkamp e Aquaro, che hanno centrato i pali, rispettivamente, al 2' e al 34', al 7' e al 40'. Nella ripresa, l'Amatori allunga subito il passo con due mete di Armani (al 42', non trasformata) e di Lenoci (otto minuti dopo, con Steenkamp che centra i pali per il 18-6), ma i milanesi non mollano e si rifanno sotto grazie a una meta di Innocenti al 68' (non trasformata) e al piazzato di Aquaro al 74' per il 18-14. Si prospetta un finale teso, ma è ancora Steenkamp, sempre con un preciso calcio, a timbrare il 21-14 finale, che consegna i primi quattro punti alla compagine algherese, mentre gli avversari tornano in Lombardia con un solo punto utile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Schianto fatale, muore un ventenne

Nicola Atzori di Ghilarza è stato sbalzato fuori dall’auto, finita contro un albero 
Valeria Pinna
Fasi

Emigrati, il congresso finisce nel caos

Scrutinio infinito per il voto sulla presidenza, alla fine vince Mossa ma è polemica 
Cristina Cossu
La tragedia

Assalto al pullman dei tifosi, un morto

Pietre e mattoni contro i sostenitori del Pistoia basket: la vittima è un autista 
Parigi

Colpo al Louvre, panico tra i visitatori

Una banda di ladri incappucciati porta via il tesoro di Napoleone 