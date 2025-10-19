Amatori Alghero, un esordio vincente 

Alghero. Inizia con una convincente vittoria il 2025/26 dell'Amatori Alghero nel Gruppo 2 di Serie A. Il XV di coach Marco Anversa ha battuto 21-14 il Milano al termine di una sfida piacevole e agonisticamente ben giocata. Il primo tempo si è chiuso sul 6-6, con un doppio botta e risposta tra Steenkamp e Aquaro, che hanno centrato i pali, rispettivamente, al 2' e al 34', al 7' e al 40'. Nella ripresa, l'Amatori allunga subito il passo con due mete di Armani (al 42', non trasformata) e di Lenoci (otto minuti dopo, con Steenkamp che centra i pali per il 18-6), ma i milanesi non mollano e si rifanno sotto grazie a una meta di Innocenti al 68' (non trasformata) e al piazzato di Aquaro al 74' per il 18-14. Si prospetta un finale teso, ma è ancora Steenkamp, sempre con un preciso calcio, a timbrare il 21-14 finale, che consegna i primi quattro punti alla compagine algherese, mentre gli avversari tornano in Lombardia con un solo punto utile.

RIPRODUZIONE RISERVATA