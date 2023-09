Amato: su Ustica non ho altri elementi, ora chi sa parli 

Ricostruzioni di protagonisti e testimoni: tante. Nuove prove che un missile francese abbia colpito il Dc9 Itavia nei cieli di Ustica la sera del 27 giugno 1980: nessuna. Lo ammette lo stesso Giuliano Amato, che con la sua intervista a Repubblica sabato aveva rilanciato il caso: «Io ho solo rimesso sul tavolo una ipotesi, già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi nuovi elementi ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non altro», ha precisato al quotidiano “La Verità”. Critico il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Non si può fare giustizia in base a un’intervista. Se Amato ha da dare nuove informazioni sulla vicenda vada dai magistrati e racconti quello che sa».

A breve la procura di Roma farà il punto sul fascicolo riaperto nel 2008, dopo che Francesco Cossiga invitò a guardare alla Francia. Da allora si è cercato invano, tra rogatorie, documenti e audizioni, la verità su quella notte. Giovanni Salvi, per 12 anni Pm nel processo, ammette che «le prove della effettiva esplosione di un missile siano ancora non certe». Amato fu sentito all’epoca come testimone. «Io - spiega - non ho raccontato nulla di nuovo. Non era nelle mie possibilità, non era nelle mie intenzioni. Volevo riportare il tema all’attenzione, sollecitare chi potrebbe convalidare quell’ipotesi a parlare. Gli anni passano, le famiglie sono lì convinte che la verità non sia ancora venuta fuori e i testimoni rimasti possono andarsene presto. Come può capitare a me, vista la mia età».

Restano le critiche. «Amato - attacca Matteo Renzi - è stato presidente del Consiglio: ha il dovere di dire perché dice certe cose oggi e quando è stato interrogato nel 2001 quelle cose non le ricordava. Un caso di prodigiosa memoria al contrario». E Carlo Calenda: «Se un ex presidente del Consiglio fa un’intervista e chiede le scuse al presidente francese per Ustica, dando per scontata una tesi smentita da una sentenza definitiva, non può poi dire “hanno sbagliato il titolo” e “non ho nuovi elementi”, dopo aver creato aspettative nelle famiglie delle vittime e un incidente diplomatico con la Francia e la Nato. Le scuse sarebbero decisamente più appropriate». Amato, per Maurizio Gasparri (Fi) «fa affermazioni in contrasto con le sentenze che confermano che è stata una bomba a causare la strage».

