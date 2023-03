“Amate sponde” Perché la bellezza è da proteggere 

È già nei cinema italiani “Amate sponde”, il film di Egidio Eronico che attraversa l’Isola e la penisola per raccontare la straordinaria bellezza e unicità del paesaggio nostrano, ma anche le gravi criticità che lo stanno mettendo a rischio.

Il documentario è stato realizzato anche grazie ai fondi messi a disposizione della Regione Sardegna e dalla Film Commission Sarda, con l’individuazione di numerosi luoghi che hanno contribuito in modo significativo alla riuscita dell’opera: Porto Torres, Ottana (riprese di Boes&Merdules), Gola di Gorropu, Ulassai-Perdasdefogu (centrale eolica), Portovesme (Vasche rosse Eurillumina), le Dune di Piscinas, il Sardegna Radio Telescope di San Basilio e la miniera di Monteponi.

“Amate Sponde” «è un esempio di cinema made in Sardegna di alta fattura», spiega l’assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Andrea Biancareddu. «La Regione sostiene con convinzione l’investimento nel comparto audiovisivo, sempre più essenziale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, per la capacità di creare opportunità di lavoro e alta specializzazione dei professionisti, dei produttori, degli autori e delle istituzioni coinvolte».

