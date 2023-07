Amat alla riscoperta dell’idioma di una Cagliari fa 

Alzi la mano chi pensava che nell’austera Sala Settecentesca della Biblioteca Universitaria di Cagliari potesse risuonare il termine bagasseri . Eppure è successo giovedì, e senza scandalo, per la presentazione del “Nuovo glossario di Castello” di Paolo Amat di San Filippo. D’altra parte lo studioso ed ex docente ha sufficiente blasone (anche) come cultore dell’idioma cagliaritano per non escludere neanche le espressioni più pop dalla sua ricerca. L’intento è non far cadere nel dimenticatoio un serbatoio espressivo così ricco e, come dice l’autore sui modi di dire più diretti, «l’insulto è la delimitazione di certe situazioni, è la protesta di un popolo. I termini spinti fanno parte della parlata popolare e non ritengo giusto vengano omessi perché qualche perbenista potrebbe non accettare»

Da Harvard a Berlino

Ma anche i più neutri Acciuppai su pàni in sa bagna , Ghetta sa perda e accùa sa manu , S’aìna fai sa faìna compaiono fra i 5360 modi di dire che riempiono le 212 pagine del glossario. Tra letture teatrali con Rita Leonardo e momenti musicali con Nanni Trincas, e con un pubblico di esperti di linguaggio e cittadini curiosi, Amat ha ripercorso la storia della sua vita sfogliando le pagine del libro. Attraverso aneddoti legati a termini a lui cari, ha percorso un viaggio tra i decenni dal 1934 (anno della sua nascita) a oggi. Il glossario è in alla seconda edizione. La prima, nel 1995, ebbe un riscontro positivo e fu acquisita anche da biblioteche come la Berlin State Library e la Harvard College Library States. «Per questo ho voluto riproporre un “Nuovo Glossario di Castello”, prendendo come base il primo ma in edizione riveduta, corretta e ampliata» spiega Amat.

I foglietti

L’idea del primo libro nacque per caso: rovistando tra le carte di suo padre, mancato poco prima, Amat trovò un centinaio di foglietti dove Toniolo (così era conosciuto) aveva trascritto vocaboli ed espressioni a sua memoria usati comunemente in Castello da ogni ceto. «A quelli raccolti da papà ho aggiunto parecchi altri termini. Ho anche attinto dalle reminiscenze del professor Luigi Rogier e del conte Edoardo De Magistris e all’opera “Su Certu de is Narias” scritta nel 1910 dall’avvocato Ballero Pes». Amat ha continuato l’opera, riportando anche i termini assorbiti dal catalano e dal castigliano, «ma ho indicato anche voci che traggono origine dal greco, dall’arabo e dal latino, e certi francesismi probabilmente entrati nell’uso comune dopo il passaggio dell’Isola ai Savoia». Un libro gustoso, scritto «perché quando per effetto del progresso le memorie si vanno affievolendo, anche una siffatta raccolta, fatta per puro divertimento, può contribuire a qualcosa».

