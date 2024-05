Amarsi e lasciarsi per poi magari riabbracciarsi 

Il cuore in mano, gli occhi lucidi. Indossa la maglia bianca dello scudetto con i lacci blu persi nel vuoto come la sua testa in questo momento, seduto con le gambe incrociate sul prato verde della Domus che ha rastrellato in lungo e in largo per cinque anni. Nahitan Nandez annuncia così, con un video-messaggio rivolto ai tifosi - proprio come aveva fatto tre giorni prima Claudio Ranieri - il suo congedo dal Cagliari. Ha scelto di non rinnovare il contratto che scadrà tra poco più di un mese, ma non andrà alla Roma come sembrava profilarsi dopo le dichiarazioni del suo agente Betancur. Giocherà i prossimi tre anni in Arabia con l’Al-Qadsiah, squadra neo promossa nella Saudi Pro League, la massima serie saudita, dove guadagnerà 10 milioni di dollari a stagione. Non sarà, però, un addio ma un arrivederci, tiene a precisare lo stesso centrocampista uruguaiano che in rossoblù ha disputato 165 partite segnando 6 gol e dimostrando attaccamento alla maglia e senso di apparenza ogni volta che è sceso in campo. «Ci vediamo presto, è una promessa. Come quella che non avrei mai giocato contro il Cagliari».

I saluti

Amarsi ancora e lasciarsi, per poi magari riabbracciarsi. «Pensavo che non sarebbe arrivato questo giorno, questo momento. Volevo salutare e ringraziare tutti», la premessa sofferta come il suo volto e la sua voce. «Sono stati cinque anni troppo belli. Sono arrivato qui a Cagliari che ero un ragazzino», ricorda Nandez, «ora sto andando via che sono un uomo, un uomo uruguaiano ma anche uomo sardo». Soprattutto negli ultimi tre anni ha vissuto la Sardegna nel suo intimo insieme alla compagna Sara, cagliaritana, alla scoperta delle zone interne dell’Isola. «Tutto questo è molto difficile per me. Lascio un gran pezzo della mia vita qua, lascio un pezzo di cuore, in questa città meravigliosa. Ma voglio dire che non è un addio ma un arrivederci. Ci vedremo presto. Ho mantenuto la promessa. Ho sempre detto che se un giorno fossi andato in un’altra squadra, non avrei mai giocato contro il Cagliari. Non l’avrei fatto e non lo farò. Il Cagliari resta uno solo, speciale, la mia unica squadra in Italia. Tiferò sempre Cagliari e tornerò presto». Tutto d’un fiato. Come quando manda avanti il pallone e inizia a correre sulla fascia senza freni.

L’abbraccio della Nord

Che la favola rossoblù di Nandez fosse arrivata al capolinea (o che si fosse presa una lunga pausa, questo solo il tempo lo dirà) si era capito chiaramente giovedì sera con il suo abbraccio alla Curva Nord. È stato indubbiamente il momento più toccante della serata dopo il discorso di Ranieri. Forse altrettanto toccante perché imprevisto. La squadra stava raccogliendo il tributo dei tifosi per la salvezza quando, all’improvviso, lui si è staccato dal gruppo, si è prima avvicinato verso la porta, ha scavalcato il cartellone pubblicitario e si è arrampicato per poi essere inghiottito dalla Nord. Una scena surreale accompagnata dal silenzio assordante del resto dello stadio. Poi sono arrivati anche altri compagni, ma la gente, a quel punto, era tutta per lui, i cori erano solo per lui. Lo stava celebrando, salutando e ringraziando, e viceversa.

Un vuoto da colmare

Il suo arrivo dal Boca nell’estate del 2019 fece grande scalpore, fu il giocatore più pagato dal Cagliari sino a quel momento. Cinque anni dopo, i suoi standard economici non coincidono più con la politica societaria rossoblú. Impossibile anche solo avvicinarsi all’attuale ingaggio (un milione e 600mila euro). Fosse stato per lui non sarebbe mai andato via, il Cagliari a sua volta non ne avrebbe mai fatto a meno. Non sempre, però, il calcio va dove ti porta il cuore. Soprattutto a 28 anni (sarà l’ultimo vero contratto e guadagnerà 30 milioni di dollari in tre anni!) o quando ci sono le casse di una società da salvaguardare. Dopo O’Neill, Francescoli, Herrera, Abeijon e Lopez, dunque, un altro uruguaiano entra nella storia del club rossoblù. E sostituirlo non sarà semplice.

