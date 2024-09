Amaro Montanaru d’argento a Bruxelles 

Da decenni, ha deciso di tramutare la sua passione per le erbe in impresa, producendo amari biologici che fanno il giro del mondo.

Ora, per l’”alchimista” Alberto Casula dell’agricola “Arbisos” di Desulo, un importante successo internazionale, col secondo posto al concorso internazionale “Bruxelles- Spirits Selection”.Dove l’amaro Montanaru, ha centrato la medaglia d’argento, sbaragliando fra decine di produttori italiani ed esteri.

«Un risultato straordinario - commenta Casula - mi sento ripagato della fatica e dell'impegno che non sono mai venuto meno, dedicando tutto me stesso per creare prodotti di qualità».

Segreta la ricetta della bevanda, che prende il nome dal celebre poeta locale: «È realizzata senza zucchero, con 20 erbe del Gennargentu, fra cui spiccano timo, menta, frutti di bosco, accompagnati da solo miele autoctono».

Conclude, orgoglioso, il produttore premiato in Belgio: «Arbisos è una piccola realtà. Sapere di aver raggiunto questo risultato gareggiando con grandi aziende vale il doppio. Un punto di partenza verso altre mete, con Desulo e la Barbagia al centro». (g. i. o.)

