Serie A.
16 settembre 2025 alle 01:21

Amaro Como, raggiunto dal Genoa al 92’ 

Como 1

Genoa 1

Como (4-3-3) : Butez, Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle, Paz, Caqueret (28' st Sergi Roberto), Da Cunha (20' st Perrone), Kühn (38' st Addai), Morata (20' st Douvikas), Rodriguez (40' st Baturina). In panchina Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Posch, Smolcic, Carlos, Cerri. Allenatore Fabregas.

Genoa (4-2-3-1) : Leali, Sabelli (12' st Messias), Ostigard, Vasquez, Martin, Masini, Frendrup, Norton Cuffy, Malinovskyi (26' st Carboni), Ellertsson (26' st Ekuban), Colombo (36' st Ekhator). In panchina Siegrist, Sommariva, Marcandalli, Otoa, Thorsby, Stanciu, Gronbaek, Vitinha, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore Vieira.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel pt 13' Nico Paz, nel st 47' Ekuban.

Finisce in parità (1-1) il posticipo tra Como e Genoa. Avanti i lariani nel primo tempo con una perla di Nico Paz, ma al Genoa va il merito di averci creduto fino alla fine, famelico nello sfruttare i sei minuti finali in superiorità numerica. Decide infatti il rosso diretto a Ramon perché il Como non riesce a riorganizzarsi in fretta e il pari di Ekuban arriva dopo pochi istanti, al 92’.

Splendido gol di Nico Paz, sempre più decisivo. Al 13' l'argentino fa un giro su se stesso liberandosi di due avversari poi fa partire un siluro di sinistro imprendibile per Leali. Il pari: Sergi Roberto salva sulla linea un pallonetto di Norton-Cuffy ma colpisce il proprio palo, la palla arriva a Ekuban che la scaraventa in rete.

