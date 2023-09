Amare gli animali con Brambilla e Stella 

Quello per gli animali è un amore che non finisce mai. Ci sono sempre nuove storie che li vedono protagonisti, non solo gli animali che tradizionalmente convivono con noi, ma anche gli abitanti dei boschi e delle campagne che meritano di essere conosciuti e tutelati. A loro è dedicata nuova stagione di “Dalla parte degli animali”, condotta da Michela Vittoria Brambilla e dalla piccola Stella (foto) , in onda la domenica a partire domani (10.25) su Rete4 e in replica il martedì (seconda serata) sempre su Rete4 e domenica (16.30) su La5.

