Amarcord Locatelli  

Milan 0

Juventus 1

Milan (4-3-3) : Mirante 7; Calabria 6 (34’ st Kjaer sv), Thiaw 4.5, Tomori 6, Florenzi 6; Musah 5, Adli 6 (15’ st Krunic 5), Reijnders 5.5 (34’ st Romero sv); Pulisic 5.5 (43’ pt Kalulu 6), Giroud 6 (15’ st Jovic 5), Leao 6. In panchina: Nava, Pellegrino, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Traoré, Okafor. Allenatore Pioli 5.

Juventus (3-5-2) : Szczesny 7.5; Gatti 6.5 (33’ st Huijsen sv), Bremer 6.5, Rugani 6.5; Weah 6.5 (39’ st Miretti sv), McKennie 6, Locatelli 7, Rabiot 7, Kostic 6 (11’ st Cambiaso 6); Milik 6 (33’ st Chiesa sv), Kean 6 (11’ st Vlahovic 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Yildiz, Iling-Junior. Allenatore Allegri 6.

Arbitro : Mariani di Aprilia 6.5.

Rete : 18’ st Locatelli.

Note : espulso al 40’ pt Thiaw per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Weah, Reijnders, McKennie, Gatti, Locatelli, Allegri (allenatore). Angoli 6-3. Recupero 3’ pt, 6’ st.

Milano. Non c’è solo quel vecchio spot a dirlo: Locatelli fa le cose per bene. Lo racconta anche San Siro, che per un gol del centrocampista devia il corso del campionato e argina la possibile fuga a più sette dei rossoneri. Finisce 0-1 con il gol dell’ex, lo stesso che, in maglia del Diavolo, aveva deciso Milan-Juve di esattamente 6 anni prima: un 22 ottobre, proprio come nella serata che scrive una nuova pagina del campionato e aspetta il minuto 18 della ripresa per mettere il punto. È in quel momento che il 5 bianconero fa partire il destro e trova l’involontario contributo di Krunic, spiazzando Mirante.

La gara

La Juve gioca per oltre un tempo con l’uomo in più e si ritrova a un solo punto in meno dei rossoneri e a due dall’Inter, nuova capolista in solitario. Nessun contro-sorpasso per Pioli, che schiera al via Antonio Mirante tra i pali, uno che da titolare la A non la vedeva da due anni e mezzo. Sulla sua tenuta, a fine gara, saranno anche coloro che con ironia avevano proposto di schierare Giroud tra i pali, dopo i miracoli del finale di partita a Genova. All’apertura del sipario, Allegri non tradisce il 3-5-2, ma la sua Juve inizia un po’ frenata, abbacinata dalle luci di San Siro e di un Milan che parta a tutta. Il ritmo è alto, gli spazi larghi facilitano la corsa e costringono a chiusure in rincorsa. Adli fa da elastico nello spazio tra difesa e attacco, dall’altra parte l’ex Locatelli è primo interdittore e gira contemporaneamente la chiave per la messa in moto delle ripartenze. Accanto a lui, Rabiot macina per la prima volta con la fascia al braccio, visto che il titolare dei gradi è in tribuna da infortunato: Danilo siede infatti accanto a Fagioli, confinato fuori dai campi dalla condanna per scommesse, dopo la decisione di patteggiare.

La ripresa

Milan e Juve, che in A si erano sfidate già altre 176 volte, nella ripresa cercano entrambe di essere degne della propria storia. Si rivedono in campo Vlahovic da una parte, Kalulu e Krunic dall’altra. Con il bosniaco che poco dopo devia in porta il pallone decisivo. Nel finale, Vlahovic impegna seriamente Mirante per due volte, dopo che anche su Cambiaso si era dovuto superare. Ma il tabellino non cambia. Pioli avrebbe potuto diventare il primo tecnico rossonero imbattuto per 6 gare di fila con Juve. È l’ex Allegri a impedirglielo, dopo aver scaraventato giacca, cravatta e scarpa addosso al tabellone pubblicitario, prima di andarsene anzitempo. Ma non prima di avergli ricordato che non solo il campionato è aperto, ma che non c’è più tempo per pensarci. Perché martedì è già Psg in Champions.

