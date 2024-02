Amarcord Doglio  «Battere l’Esperia mi ha commosso» 

Una volta smesso il bavaglino, la canotta granata è stata probabilmente il primo indumento che abbia mai indossato. Per questo la gara di domenica scorsa, contro la “sua” Esperia, deve aver portato con sé un turbinio di emozioni difficile da addomesticare.

Ma Nicolò Doglio, 21enne cagliaritano cresciuto (letteralmente) sui campi di Monte Mixi, non si è lasciato condizionare dal sentimentalismo. Né, tantomeno, è andato a caccia di vendette. Ha fatto semplicemente il suo dovere, trascinando a una sorprendente vittoria la New Fortitudo Isernia, squadra che ha creduto in lui 3 anni fa dandogli la possibilità di sbarcare prima in C Gold, poi in B Interregionale.

Il suo ultimo bottino parla chiaro: 23 punti, di cui 11, decisivi, nel supplementare. Non un exploit isolato, ma l’ennesima prova di maturità in una stagione ricca di soddisfazioni. «Non poteva certo essere una partita normale», ammette Doglio, «ho tanti ricordi che mi legano all’Esperia, ma aver contribuito alla vittoria della mia squadra in quel modo mi ha dato grande gioia e anche un pizzico di commozione».

La sua performance rischia di complicare la corsa playoff dei granata. «Ma ho visto comunque una squadra di personalità», evidenzia prima di tornare con la mente al post partita: «Oltre ai messaggi di parenti e amici ho ricevuto attestati di stima proprio da Cagliari. Mi ha fatto piacere, evidentemente ho lasciato un buon ricordo». Doglio non è un ragazzo che ama la comfort zone. E nell’estate del 2021 lo ha dimostrato, mettendosi in gioco in una realtà completamente nuova: «Nell’anno post Covid uno scout mi ha dato l’opportunità di affrontare una nuova sfida», racconta, «e così, dopo aver affrontato un provino con Avellino, sono sbarcato a Isernia: una realtà familiare e molto accogliente che mi ha aiutato a superare la distanza da casa».

Un ritorno sull’Isola, per ora, non è in programma: «Questa avventura mi sta facendo crescere parecchio», conclude, «per questo nell’immediato futuro mi vedo ancora “continentale”. Ma un domani, se arrivasse l’occasione giusta per tornare, non la scarterei a priori».



