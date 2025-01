Amarcord anni ’70 «in cricca» con Vargiu 

Erano in tanti venerdì sera alla Manifattura per la presentazione del libro “Cagliari ’70. Noi c’eravamo” (Gia Editore) di Pierpaolo Vargiu (già politico di razza), memorie e storie di una Cagliari lontana quella degli anni ’70. Non una reunion, una pizzata di classe allargata o un set del film “Compagni di scuola”, ma una fotografia ironica e curiosa di quella generazione di amici e compagni di classe, oggi professionisti, medici, giornalisti e tanto altro. Figli di una giovinezza fatta di sogni, battaglie, ansie, amori, scuola – in questo caso il liceo Siotto – e una città che, pur nella sua provincialità, si sentiva centro del mondo, quando la scoperta della luna era meno importante delle vittorie del Brill o del Cagliari.

Un’epoca

«Non è un libro sulla nostalgia», ricorda Vargiu, medico radiologo, accompagnato da Maria Antonietta Mongiu, «la professoressa», e Maurizio Melis, «il capoclasse». L’autore racconta come tutto sia nato da un desiderio di raccogliere ricordi di una generazione, scusandosi per i nomi mancanti e promettendo subito: «Ne farò un altro». Nomi come Roberto Racugno, ma anche Sergio Atzeni, «che ha trasformato la città in luogo letterario».Poi si torna alle diapositive, veloci come video di TikTok: ritrovarsi, sorridere e nascondere una lacrima, eventi epici come il Capodanno a casa Vargiu. Non mancano le autoironie di Vargiu: «Vivevamo in un mondo che finiva al semaforo della Rinascente, poi abbiamo capito che oltre c’era una città con ragazzi con gli stessi sogni e paure».

Mongiu offre un’analisi più profonda delle dinamiche evolutive in una città: «Un libro non di memoria postuma, ma per leggere quei tempi». Tempi di terrorismo, dell’eroina nelle classi e di tanti lati oscuri.La nostalgia riemerge negli interventi, con il confronto con il presente, pensando al rapporto genitori-figli di oggi: «Come sarebbe un libro così scritto da mia figlia?», si chiede Melis. Vargiu non si sente nostalgico e remissivo: «Ho ancora tanto da dare, la mia generazione ha tanto da restituire, dobbiamo essere a disposizione della comunità».Incombe il fischio d’inizio di Torino-Cagliari: saluti e abbracci, con la sensazione di aver ascoltato storie come davanti al caminetto. E chissà arriveranno anche quelle sugli anni Ottanta, chissà, stavolta a colori.

